La educación a largo plazo debe ser nuestro objetivo en la crianza

Dejar que practiquen: Nadie nace sabiendo y los niños necesitan hacer las cosas para poder aprender. No podemos pretender que nuestros hijos no opinen, no cuestionen, tengan una obediencia ciega... pero sin embargo que cuando lleguen a la adolescencia o a la edad adulta sepan tomar decisiones por si mismos. Las habilidades no aparecen por arte de magia, su aprendizaje necesita de practica, de error y de seguir intentándolo.