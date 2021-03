Todo lo que necesitas saber del bótox

No todo el mundo conoce a ciencia cierta en qué consiste el bótox, una técnica que muchas personas utilizan no siempre de la forma correcta y cuyos resultados, de no hacerse con mesura y de la mano de un profesional, pueden dejar algo grotesco llegando incluso a cambiar completamente el aspecto del paciente. Es por ello que siempre debemos acudir a un médico especialista, jamás a un centro de estética sin alguien con dicha titulación. Un médico tiene la formación necesaria, por ejemplo, para saber qué hacer en caso de una reacción alérgica. Hablamos con la doctora Andrea Marroquín, médico estética sobre el uso proporcionado de dicho tratamiento.

-¿Qué es exactamente el bótox y cómo se descubrió su uso? Es uno de esos medicamentos que se aplica para una cosa y luego se descubre para otra, ¿verdad?

-Lo que conocemos como bótox es la Toxina Botulínica, una neurotoxina producida por una bacteria, que bloquea determinadas señales nerviosas que producen la contracción de los músculos. De esta manera se consigue una relajación del músculo.

Se empezó a utilizar para tratar enfermedades con hiperactividad muscular (como en la espasticidad y disponías). Luego su uso fue extendiéndose en trastornos autonómico (sialorrea, hiperhidrosis), asimetría facial, migrañas, dolor lumbar, distonía, vejiga hiperactiva, entre otros. A lo largo de los años se ha utilizado para tratar muchas otras patologías, entre ellas el blefaroespasmo (contracción involuntaria de los párpados). Al tratar esta patología se dieron cuenta que las arrugas alrededor del ojo desaparecían, y así empezó su uso en medicina estética.

-¿Dónde se recomienda usarlo?

-En medicina estética está indicada para utilizarse en las arrugas de expresión del tercio superior de la cara. Es decir en las arrugas de la frente, del entrecejo y perioculares. A dosis muy bajas, como son las usadas en medicina estética es un medicamento muy seguro para trabajar. Como hemos mencionado anteriormente cada vez se encuentran más usos de la toxina botulínica, se han conseguido buenos resultados en tratamiento de la hiperhidrosis, del bruxismo que cada vez son más demandados.

-¿Alguna vez ha tenido que decirle a una clienta que no porque considera que es “excesivo” lo que quiere hacerse?

-Cada vez nos encontramos más con pacientes más jóvenes, bombardeados de imágenes que se han normalizado como los cánones de belleza actuales. Y estos pacientes llegan con la foto de un famoso y quieren exactamente lo que se ve en la foto. Pero cada persona tiene rasgos diferentes y antes de tratarlos, hay que analizarlo para que cualquier tratamiento que hagamos sea armónico con su rostro. Por tanto, algunas veces tienes que decir que no a ciertos tratamientos si no van acorde a la fisionomía del paciente.

- ¿Quiénes son, desde su perspectiva, las mejores operadas o retocadas de España de nuestra lista de personajes conocidos y por qué?

-Me gusta mucho el resultado favorecedor que han obtenido personajes como Elsa Pataky, Penelope Cruz, Marta Sánchez y Maribel Verdú. Con los tratamientos que se han realizo han conseguido realzar su belleza y conseguir resultados muy armónicos y naturales.

- ¿A qué edad recomienda usted empezar a hacer tratamientos?

-Realmente no hay una edad recomendada. Hay que empezar cuando tenemos necesidad de tratar un problema ya sea relacionado con el envejecimiento o con la calidad de la piel. Y eso varía mucho de una persona a otra, hay condiciones que son genéticos como puede ser una ojera muy marcada. También hay signos de envejecimiento prematuro relacionados con la gesticulación, o los hábitos de vida.

Yo diría que cuanto antes empecemos, mejor. Cada vez los tratamientos están más enfocadas en prevenir los signos de envejecimiento, no hay que esperar a tener arrugas muy marcadas. Los tratamiento para mejorar la calidad de piel deberían empezarse a temprana edad. Cuanto más temprano empecemos a cuidarnos, mejor envejeceremos.

- Una vida saludable influye mucho en la piel pero se habla poco del sol. En España tomamos mucho el sol y eso se nota, ¿verdad?

-Se nota mucho el fotodaño en la piel. Uno de los factores que más envejece es precisamente la exposición solar, pues acelera el envejecimiento. Una piel que ha sido expuesta de forma constante y prolongada a la radiación solar es una piel fotoenvejecida; provoca alteraciones en el ADN de las células, lo que conlleva a una disminución de la producción de elastina y colágeno. Todo esto se traduce en una piel con menos elasticidad y firmeza, en definitiva se vuelve una piel más gruesa y áspera con un aspecto apagado. Además aparecen también arrugas y manchas solares.

Pero no es eso lo que más nos debe preocupar. La radiación solar acumulada puede provocar la aparición de lesiones premalignas y de cáncer de piel. Es importantísima la protección solar, es un hábito que nos puede evitar tener que pasar por un cáncer que puede llegar a ser agresivo y potencialmente mortal.

-¿Cuál es la parte que más le gusta de su trabajo?

-Lo que más me gusta de lo que hago es la satisfacción de mis pacientes cuando conseguimos resaltar la mejor versión de ellos. Quitar complejos y ayudarles a sentirse más cómodos y con más confianza en ellos mismo. Aportar al bienestar de una persona es muy satisfactorio.