A estas alturas de verano muchos padres ya habrán sentido en más de una ocasión que están perdiendo un tiempo muy valioso con sus hijos a la hora de hacer actividades con ellos. ‘El cansancio y las preocupaciones a veces nos alejan de los buenos propósitos’, explica Miriam Escacena, madre y guía Montessori .

Filosofía Montessori, ¿en qué consiste?

‘Muchas familias sienten que conectan con la filosofía Montessori, pero se encuentran perdidos y no saben por dónde empezar, o quizá piensan que los materiales son caros y es una pedagogía orientada sólo para determinada clase social’, explica. Sin embargo, aquí, como en todo, se cumple la regla de Pareto, los materiales que diseñó la Doctora Montessori son una de las bases del método, pero el 80 % es nuestra propia intención, ganas y compromiso’, aclara la experta.

‘El verano es una época perfecta para comenzar, estamos más relajados y, sobre todo, tenemos algo más tiempo para fomentar esa utópica vida slow sin estrés ni enfados’, añade.

‘El movimiento de la mano al servicio de la inteligencia’

‘En Montessori se da mucha importancia a los materiales manipulativos y a la educación de los sentidos, y una de las actividades más sencillas de preparar es la bolsa o caja misteriosa, en la que podemos introducir sólidos geométricos o simplemente con diferentes objetos del día a día: el objetivo es que el peque adivine uno por uno metiendo su manita e imaginando a través de las percepciones táctiles que recibe, (lo que en Montessori se llama sentido estereognóstico), reforzando a su vez el lenguaje, ya que vamos estimulando el vocabulario mientras jugamos’, explica la guía Montessori.

Enséñame a hacerlo sin tu ayuda.

Esta es una de las citas más conocidas de la doctora. ‘Pues bien, son precisamente estos momentos de calma en la familia perfectos para fomentar la autonomía de los más pequeños, ¿y si les enseñamos a colocarse todas las prendas de la ropa sin tener que andar detrás de ellos?’, se pregunta Escacena.

‘Ya no tenemos prisa por vestirnos rápido y salir corriendo a la guardería o colegio y trabajo: podemos incluso desayunar juntos y fomentar que sean nuestros hijos quienes elijan sus outfits’, agrega.

De hecho, la primera vez que se entra a una escuela Montessori lo que llama la atención es la cantidad de cosas que hacen los niños desde que son muy pequeñitos, tal y como se puede ver en este vídeo .

‘Podemos preparar unos marcos o bastidores Montessori, de tal manera aislamos la dificultad para que los peques puedan practicar una y otra vez, (es mucho más fácil aprender a abrochar una cremallera si la tienen de frente que en sus pantalones)’, explica la experta.

Este es un material clásico del área de vida práctica que se puede comprar con todas sus variedades, (velcro, botones, hebillas, lazos, corchetes, cremalleras), ‘pero podemos hacerlo en casa con la ropa que se queda pequeña en cada cambio de temporada y un sencillo marco de fotos o un bastidor de bordar’.

‘No les digas cómo hacerlo, muéstrales cómo hacerlo y no les digas ni una sola palabra. Si lo dices, mirarán cómo mueves los labios, si lo muestras, querrán hacerlo por sí mismos’, recuerda Escacena citando a María Montessori.

‘¿Y si les damos la oportunidad de meter las manos en la masa? ¿A qué niño no le gusta? Podemos invitarles a ayudarnos como pinches en la cocina, ¡seguro que están encantados!’ anima a los padres la experta.

Pasar un mínimo de tiempo en la cocina es algo inevitable en el día a día, pero parece que siempre se ha entendido como un terreno prohibido para los niños. ‘Sin embargo, cuando trabajamos en crear un ambiente preparado, y por supuesto, revisamos todos los aspectos de seguridad con la máxima cautela, (enchufes, puertas, productos de limpieza y elementos calientes), este espacio puede convertirse en un maravilloso lugar para compartir experiencias y aprendizajes, (podemos hacernos con una torre de aprendizaje Montessori para que los más pequeños alcancen a ver todo incluso cuando aún no caminan). En lugar de preparar la cena estresados pensando qué estarán haciendo los pequeños (especialmente cuando no se les oye), podemos disfrutar, reír y fomentar el gusto por la alimentación saludable. ¿Quién no recuerda haber jugado horas y horas a las comiditas cuando era niño?’, agrega.

En Montessori todo tiene un por qué, a través de las cinco áreas del método se va preparando la mente del niño para los aprendizajes posteriores, como por ejemplo la conquista del pensamiento matemático.