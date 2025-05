¿Ser padre rejuvenece el cerebro? Un estudio revela cómo la paternidad fortalece la mente con el paso del tiempo

Aunque la paternidad conlleva desafíos como el cansancio, el estrés o el envejecimiento prematuro, un reciente estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugiere que tener hijos podría tener un sorprendente efecto positivo: mantener el cerebro joven y activo durante más tiempo.

Investigadores estadounidenses descubrieron que los cerebros de los padres muestran un aumento en la llamada conectividad funcional, es decir, en la forma en que las diferentes regiones cerebrales se comunican entre sí. A diferencia del patrón de deterioro típico del envejecimiento, los padres –especialmente aquellos con más hijos– presentan conexiones cerebrales más sólidas, lo que podría traducirse en una mejor salud cognitiva.

“Observamos un patrón cerebral más juvenil en los padres, sobre todo en quienes tienen más hijos”, explicó Edwina R. Orchard, investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Infantiles de Yale y coautora del estudio. Esta conectividad se relaciona con habilidades como la empatía, la interacción social y el control motor.

Un estudio con más de 37.000 cerebros

El trabajo analizó imágenes cerebrales de más de 37.000 adultos, tanto hombres como mujeres, con y sin hijos. Los participantes también aportaron datos sobre edad, género, número de hijos, nivel educativo y estatus socioeconómico. Es la mayor base de datos de neuroimagen poblacional registrada hasta el momento.

Los resultados revelan que la conectividad cerebral aumenta proporcionalmente al número de hijos, sugiriendo que el cerebro se adapta a las exigencias cognitivas y emocionales de la paternidad de forma positiva.

La paternidad como factor de protección cognitiva

“La paternidad obliga al cerebro a adaptarse a nuevas responsabilidades, desafíos y estímulos sociales”, indica la doctora Michelle DiBlasi, jefa de Psiquiatría Hospitalaria en Tufts Medical Center. Esta estimulación constante podría actuar como un factor protector frente al deterioro mental con el paso de los años.

Además, estos cambios cerebrales no parecen ser temporales: persisten a largo plazo, lo que plantea la posibilidad de aplicar este conocimiento a terapias de estimulación cerebral para personas sin hijos o con redes sociales reducidas.

¿Por qué la mente de los padres se mantiene más joven?

El neurólogo Andrew Thaliath, del Norton Neuroscience Institute, apunta que los padres están expuestos a más estímulos sensoriales y a una mayor necesidad de interpretar señales no verbales, lo cual ejercita áreas del cerebro vinculadas con la percepción, el lenguaje y la empatía.

Este descubrimiento abre nuevas vías para estudiar cómo mejorar la salud cerebral a través del entorno social y la estimulación emocional, independientemente de la paternidad biológica.