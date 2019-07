¿Te estresan tus hijos en vacaciones? Toma nota de estos consejos

En medio del verano muchos padres pueden estar en estos momentos exhaustos por la gran energía que tienen los niños sobre todo en vacaciones. Los días son muy largos, la ausencia de colegio y actividades extraescolares se notan y durante buena parte de este tiempo no se tienen los mismos días libres que ellos lo cual puede generar una sensación de no llegar a nada que desemboca en situaciones muy frustrantes. Lo primero que hay que hacer es tratar de no perder la calma, recordar que tener mucha energía es síntoma de salud y bienestar y, sobre todo, relativizar. Pero, además de todo esto, hay que tener claros otros puntos.

La organización es la clave en esta situación. Los niños necesitan una fuente de estimulación muy frecuente y a veces los padres se cansan de ofrecérsela. Preparar actividades físicas todos los días puede ser una gran opción, tales como apuntarles a clases de surf, jugar con ellos en la arena haciendo castillos o grandes excavaciones, jugar al balón, a las palas, todos los deportes acuáticos que nos facilite la zona en la que nos encontramos... Las actividades deportivas producen una generación de bienestar y una mejora del estado de ánimo. Y si no estamos en la playa o no tenemos piscina hay muchas actividades que se pueden hacer al aire libre y que son gratuitas tales como excursiones al campo para correr, andar y, por qué no, aprovechar para examinar la flora que nos vayamos encontrando. Hoy en día, gracias a la tecnología, esto es muy sencillo y no hace falta ser experto en botánica.

¿Cómo podemos mejorar las relaciones con nuestros hijos durante las vacaciones?

Las relaciones con los hijos no deberían centrarse solo en mejorarse a lo largo de las vacaciones, ya que son situaciones/condiciones ideales en un breve periodo de tiempo, sino a lo largo de todo el año. Esto es como el gimnasio. Si solamente me cuido tres meses al año, el resto del año no voy a estar sano y no me voy a encontrar a gusto conmigo mismo. La relación con los niños, no pasa de un mero encuentro casual y causal, sino de una promoción de una educación a lo largo de toda la vida. Lo más importante es estar con nuestros hijos, escucharles y comprenderles, sin dejar de educarles y ponerles límites. Es muy importante, por ejemplo, hacer una comida al día con ellos y sin distracciones como la televisión. En función de si los padres están o no de vacaciones podremos tener un desayuno, comida o cena larga, con sobremesa donde podremos hablar de lo que hemos hecho o de lo que vamos a hacer a lo largo del día. Sacar temas de actualidad y comentarlos con ellos. De esta manera, además de crear una costumbre con ellos (comer en familia), aprovecharemos para tener conversaciones, escuchar sus preguntas o problemas...

¿Cómo puede afectar a la relación con la pareja?

A los padres hay que recordarles, que antes de tener hijos y cuando estos se vayan de casa, eran y serán pareja. La opción de cuidar la pareja no implica el descuido de los hijos. En situaciones “ideales”, sería fantástico que a lo largo de las vacaciones la pareja pudiera tener un espacio de intimidad y escucha, pero a veces es muy complicado obtenerlo, o bien por falta de apoyo o porque a veces simplemente no se puede logísticamente o los niños son muy pequeños.

El compartir espacios “adultos” como por ejemplo, temas de conversaciones, de actualidad, etc. puede ser un punto de acercamiento y de la no pérdida de la intimidad de la pareja a expensas de estar 24 horas compartiéndolas en familia.