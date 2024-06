El BNG solicita una comisión sobre la AP-9 para que declaren Feijóo y Aznar

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado hoy que los nacionalistas solicitarán una comisión de investigación en el Parlamento sobre la privatización y la ampliación de la concesión de la AP9. Una petición que responde, considera Pontón, a que los datos e informaciones que se están conociendo en las últimas fechas apuntan a “graves irregularidades” en el proceso de ampliación.

Si bien el reglamento del Parlamento permite, de forma extraordinaria y solo una vez por legislatura, la puesta en marcha de un órgano de este tipo de comnisión de forma automática si así lo solicitan dos grupos parlamentarios o un quinto de los miembros de la Cámara -25 diputados, que es el número de escaños que ostentan los nacionalistas esta legislatura-, el BNG prefiere por el momento la vía ordinaria para realizar esta petición.

“Le pido al PP que no use la mayoría absoluta como un rodillo y apueste por una vez por la transparencia”, ha subrayado Pontón sobre una petición que coincide con el debate en el Congreso sobre el traspaso a Galicia de la Autopista del Atlántico.

La líder nacionalista ha incidido en la importancia de que la ciudadanía conozca “toda la verdad y que se depuren todas las responsabilidades políticas que puedan producirse”, por lo que espera que, en esta ocasión, “el Partido Popular no vete el derecho de los gallegos a conocer la verdad”.

Durante su intervención, Pontón ha incidido en que la propia Comisión Europea apuntó “irregularidades” al considerar, en dos ocasiones, que la ampliación de la concesión es ilegal porque se incumplió la legislación europea en materia de contratos, vulnerando dos principios fundamentales: el de igualdad de trato entre operadores jurídicos y el de transparencia.

En este marco, Pontón ha defendido la necesidad de que comparezcan en la Cámara gallega los máximos responsables de la operación. Entre ellos, tras citar al expresidente del Gobierno José María Aznar, ha apuntado también al exministro de Fomento y a las personas que participaban de la gestión y que “después cruzaron puertas giratorias”, así como al expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como “conselleiro de Infraestructuras en el gobierno de Fraga que avaló el proceso”.

Rueda, abierto a ver “responsabilidades”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios tras la celebración del consello de la Xunta de hoy, se ha abierto a “ver las responsabilidades” que han podido tener “sucesivos gobiernos” en las prórrogas a la autopista AP-9.

“Yo no me niego a hablarlo y ver las responsabilidades que pudiese haber de sucesivos gobiernos y de sucesivos ministros de diferentes partidos, que no sé si las hay o no”, ha enfatizado el presidente gallego, que, no obstante, ha instado a hablar en primer término “de las posibilidades de transferencia y de gratuidad” de la autopista.

En esta línea, Rueda ha indicado que el Partido Socialista “está muy interesado en hablar de lo anterior, donde hubo diferentes gobiernos, para no hablar de lo que tiene encima de la mesa”, la transferencia de la AP-9, que “es lo que realmente estamos esperando en Galicia”.