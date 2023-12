Los debates electorales agitan la precampaña gallega

Todavía no ha empezado la campaña electoral; ni tan siquiera ha acabado el año. Pero los nervios por el posicionamiento político comienzan a vislumbrarse en Galicia, donde las formaciones y partidos reclaman su espacio, sobre todo en lo tocante a los debates electorales.

Así, si tras el anuncio del adelanto electoral por parte del presidente Alfonso Rueda, el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, seguía la línea de Pedro Sánchez pidiendo hasta 6 debates, hoy la polémica la ha levantado la propuesta de RTVE, que ofrecía ayer un debate a los partidos con representación en el Parlamento de Galicia -PPdeG, BNG y PSdeG- para el próximo 14 de febrero.

Una propuesta que rápidamente han aceptado dos de los implicados: la candidata del BNG, Ana Pontón, y el candidato socialista, Gómez Besteiro, si bien ambos han mostrado su disposición a participar en otros debates.

Qué quiere cada uno

El BNG ha dado un paso más, presentando su propuesta, que incluye dos debates, uno cada semana, y un “cara a cara” entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder de la oposición, Ana Pontón, actualmente segunda fuerza política en Galicia.

Besteiro, por su parte, ha mostrado también su disposición a participar en el debate propuesto por RTVE, y ha insistido en su petición de "seis debates" para poder confrontar propuestas.

Frente a esto, desde Sumar advierte que, de confirmarse, “recurrirá” su exclusión ante la Junta Electoral Central (JEC) toda vez que, entiende, supone un cambio de criterio con respecto a los debates celebrados por medios públicos en anteriores comicios autonómicos.

Según su interpretación, al limitarse la invitación a fuerzas con representación parlamentaria se actúa contra el criterio de la propia Junta, "que obliga a incluir en los planes de cobertura de los medios públicos a los grupos políticos significativos".

En este escenario, por ahora es el PPdeG quien trata de poner un poco de calma. Así, su secretaria general y directora de campaña, Paula Prado, aboga por esperar a conocer todas las propuestas de debates electorales antes de pronunciarse.

"Acabamos de convocar las elecciones hace escasamente cuatro días, se están formando los equipos de campaña; y serán estos los que decidan a qué debates se va y cómo se va y cómo se ordena todo esto", ha manifestado.

Un marco al que Prado ha añadido, también, la variante política, tirando de ironía para poner el acento en las conformación de posibles coaliciones, aún por cerrar, para saber “cómo se van a presentar” los partidos a la cita electoral.

“El PSOE pidió primero ir en coalición con Sumar, Sumar no quería, va a ir con Podemos pero ahora Podemos dice que no quiere ir con Sumar, y pide el voto para el BNG y no sabemos si Pablo Iglesias estará reuniéndose con Ana Pontón”, ha ironizado.

La propuesta de CRTVG

En este contexto, la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) ha lanzado también hoy una propuesta de debate electoral para el día 5 de febrero, si bien no ha concretado todavía ni el formato ni los invitados, a la espera de que se formalicen las candidaturas en los plazos legales establecidos para ello.

En sus redes sociales, así como en los servicios informativos, la CRTVG anuncia la fijación de este debate para el 5 de febrero, a las 21.30 horas, y será emitido por televisión, radio y G24.