Este es el municipio gallego con más núcleos rurales y molinos de toda España

En pleno corazón de la provincia de Pontevedra, al norte, en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, se encuentra un municipio que destaca por su naturaleza y su rico patrimonio cultural.

A Estrada, con sus 465 núcleos rurales, es el municipio de España que cuenta con la mayor cantidad de pequeñas parroquias y aldeas. Un enclave que alberga, además, el mayor número de molinos del país, testimonio vivo de una historia ligada a lo rural.

Porque en A Estrada el paso del tiempo y la naturaleza se entrelazan para formar un entorno casi único. Sus núcleos rurales poseen una identidad propia al tiempo que comparten un espacio común: el arraigo a la tierra y a las tradiciones.

Esta dispersión rural no es solo un dato estadístico, sino que define el estilo de vida en A Estrada. Las pequeñas aldeas y los núcleos familiares han sido durante siglos el eje vertebrador de la economía local, basada en la agricultura, la ganadería y la explotación sostenible de los recursos naturales.

El legado de los molinos

Otro de los rasgos distintivos de A Estrada es su notable cantidad de molinos, que la sitúan como el municipio con más molinos de toda España. A principios de siglo, la ‘Asociación vecinal Virxe Peregrina’ llegó a catalogar hasta 628 molinos en todo el territorio.

Estos ingenios, ubicados principalmente en las riberas de los ríos Ulla y Liñares, son testimonio de la importancia que la molienda de cereales tuvo para la economía rural. Muchos de estos molinos, ya sea en desuso o restaurados, confieren una estampa particular al municipio.

Estos antiguos molinos de agua, construidos en piedra y rodeados de frondoso bosque, servían antes para moler el grano, transformándose hoy en lugar de encuentro para el visitante, que dispone en A Estrada de algunas de las mejores rutas de senderismo de Galicia.

Rutas naturales y culturales

No en vano, el municipio también ha sabido poner en valor su rico patrimonio cultural y natural a través de rutas turísticas que permiten a los visitantes explorar tanto sus núcleos rurales como esos molinos históricos.

Existen numerosas opciones de senderismo que recorren las riberas de los ríos y permiten descubrir algunos de los molinos mejor conservados. La ruta de los molinos de Golfariz, en Pardemarin, es un recorrido circular de unos 3 kilómetros. Tiene como eje un pequeño arroyo que sirvió para instalar una serie de molinos y una pequeña central eléctrica que daba luz a las casas de la zona.

Destaca en esta ruta su autoría, diseño de Manuel López Castiñeiras, cantero jubilado que ideó y equipó el proyecto, haciendo de este lugar uno de los más visitados de la comarca.

Ruta de la cascada del Callobre. Turismo de A Estrada

Otra de las rutas, la de la cascada del Callobre, es un diminuto sendero fluvial que tiene su origen en el castro del Callobre. Transcurre junto a dos grandes molinos abandonados, conduciendo a la cima de la cascada, con una altura de unos 7 metros.

Y si uno prefiere una opción un poco más urbana, las Rutas del Concello se presentan como el itinerario ideal. Son hasta una decena de trayectos que parten del centro de la villa con señalización con códigos QR que permiten descargar el track del sendero.

Las rutas se dividen en norte, sur, este y oeste, dependiendo de hacia dónde se dirijan con respecto al casco urbano. Tienen una versión corta, normalmente de menos de cuatro kilómetros y una opción más larga que puede extenderse más de diez kilómetros. A estos se unen otros dos senderos, la Ruta de la Zona Deportiva y la Ruta de las Eléctricas.

De este modo, A Estrada suma el disfrute de la naturaleza a su vasta extensión rural, repleta de aldeas y molinos. Un referente del rural gallego donde la historia, la naturaleza y la cultura popular conviven en perfecta armonía.

A Rapa das Bestas

No en vano, una de sus pequeñas parroquias se ha convertido en referente nacional gracias a un rito muy particular: Sabucedo. Situada al sur del municipio, a día de hoy su número de habitantes no supera los 60. Sin embargo, esta modesta dimensión no le impide ser el escenario de una de las manifestaciones culturales más auténticas y representativas de la identidad gallega: la Rapa das Bestas de Sabucedo.

Esta celebración, que cuenta con más de 400 años de historia, ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

A Rapa das Bestas. Turismo de Galicia

La Rapa das Bestas arranca con un ritual que conecta el vínculo ancestral entre los caballos y lo divino. A primeras horas de la madrugada, los asistentes participan en una misa dedicada a San Lorenzo, durante la cual se pide su protección tanto para los animales como para las personas que toman parte en la fiesta. Después de este acto, comienza la subida al monte, donde vecinos y visitantes se agrupan para reunir las manadas de caballos salvajes.

El momento cumbre llega el sábado, cuando las manadas, tras ser guiadas en un cerco, son conducidas hasta la aldea. Es aquí donde se desarrolla la parte más espectacular de la celebración: el curro.

En este recinto, se lleva a cabo un emocionante enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los aloitadores (los participantes encargados de la doma) y los caballos, que luchan con fuerza y destreza para someter a los animales y cortarles las crines. Esta confrontación de técnica y poder es un testimonio vivo de la conexión entre el hombre y la naturaleza, representando una tradición ancestral que ha perdurado a través de los siglos.