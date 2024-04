Pontón (BNG) embarra con la boda de Almeida la investidura de Rueda

Se aproxima la fecha para la investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. Su primer mandato por derecho propio, conseguido a través del veredicto de las urnas después de heredar el Gobierno autonómico con la marcha de Núñez Feijóo a Madrid. Una proclamación prevista para el próximo sábado día 13, previo paso por el debate de investidura la semana que viene, y para la que el Bloque Nacionalista Gallego no tiene previsto aceptar treguas.

En esta línea, y tras arrancar la nueva legislatura movilizándose contra el proyecto de Altri, los nacionalistas han abierto hoy la espita de la fecha elegida para la investidura. Considera su líder, Ana Pontón, que ya ha avanzado un ‘no’ a que Rueda sea elegido presidente, que se está “supeditando la agenda gallega a bodas y festejos del PP”.

Con estas declaraciones la portavoz del BNG alude a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se casa este sábado 6 de abril, y que en opinión de la nacionalista es “el responsable del retraso” al supeditarse la investidura a dicha fecha.

Llama “la atención” que Galicia “vaya a tener que esperar casi dos meses para dejar atrás un presidente interino”, ha continuado su crítica Pontón, dejando a un lado que durante este tiempo ha habido también un parón provocado por la Semana Santa, una vez propuesto y aprobado el calendario para el arranque de la nueva legislatura.

La líder de los nacionalistas gallegos ha aprovechado también la ocasión para criticar al PPdeG, acusándole de “supeditar” la defensa de los intereses gallegos “a la estrategia de crispación del PP en Madrid”.

Respuesta popular

Las palabras de Pontón han tenido una rápida réplica en boca del portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, que ha considerado “fuera de lugar” las dudas respecto a los plazos en los que se va a realizar la sesión de investidura.

“Se están cumpliendo escrupulosamente los tiempos recogidos en la legislación vigente y en el Reglamento del Parlamento de Galicia”, ha enfatizado Pazos, afirmando que “introducir otro tipo de variables es ridículo” antes de apuntar que “no sé si alguien tenía algún calendario alternativo que plantear, pero, desde luego, en los órganos que corresponden no lo hizo saber”.

Pazos ha incidido en que “los votos de los gallegos decidieron que el grupo mayoritario de este Parlamento había sido el Grupo Popular” y ha señalado que, “como no podía ser de otra forma, trasladamos al Presidente de la Cámara nuestra voluntad y disposición para que Alfonso Rueda sea el candidato a Presidente de la Xunta” en la sesión de investidura que se celebrará los próximos días 9 y 11 de abril.

En este sentido, ha mostrado su voluntad para que la investidura “se produzca lo antes posible y se pueda formar nuevo Gobierno gallego, de manera que nos podamos volver a poner a trabajar por el bienestar de los gallegos, a lo que nos queremos dedicar lo antes posible”.

[[H3:Besteiro anticipa el ‘no’]]

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha anticipado también hoy, tras participar en la ronda de consultas con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el sentido del voto de su grupo, que será, como era previsible, un ‘no’.

“Lo que le he trasladado es que no vamos a apoyar al candidato del PP. Entendemos que le respalda una mayoría absoluta pero, lógicamente, nuestra oferta y nuestra propuesta para Galicia para los próximos cuatro años no pasa por proponer como presidente de la Xunta a Alfonso Rueda”, ha subrayado.

Quien no ha desvelado el voto ha sido, por el momento, el diputado electo de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que se estrena en el Parlamento de Galicia esta legislatura.

“Vamos a mantener un poco la tensión”, ha sostenido Ojea, que ha sido el primero de los representantes de las fuerzas políticas en participar en la ronda de consultas iniciada por Santalices.