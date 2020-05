Heineken lanza #fuerzabar para dar apoyo a los hosteleros

Con la intención de dar apoyo al sector hostelero de todo el territorio español, Heineken ha impulsado junto con otras marcas de la compañía el movimiento #fuerzabar. “El primer paso de este movimiento fue la aportación de 15 millones de cañas de cerveza a nuestros bares y restaurantes para ayudarles a estar mejor preparados para volver a abrir sus puertas”, explica la compañía cervecera. A la campaña se han sumado además otras grandes marcas aportando productos para contribuir a llenar los almacenes de los bares. Ahora, la compañía cervecera invita a todos sus consumidores a sumarse a este movimiento de apoyo a la hostelería a través de la campaña internacional “Back the Bars” que, gracias al poder de una banda sonora mítica – “Don’t you (Forget about me)” de Simple Minds – busca evocar los buenos recuerdos asociados a estos lugares de encuentro.

Esta campaña digital es una llamada a la solidaridad con la que Heineken invita a acordarnos de los bares y restaurantes y a apoyarlos a través de la plataforma www.fuerzabar.es, en la que los españoles podrán adquirir por adelantado rondas (de cerveza o de cualquier otra consumición) en sus bares y restaurantes de siempre, beneficiándose estos últimos del pago de esas aportaciones previas y de una plataforma de conexión directa con sus clientes, para que puedan volver a la normalidad lo antes posible.

A la plataforma de #fuerzabar se han inscrito ya más de 6.000 bares y restaurantes, repartidos en todo el territorio español. Esta misma campaña ha sido puesta en marcha en países como Brasil (#brindedobem, es decir, #unbuenbrindis), #helpdehoreca en Holanda, “Cafe Solidarité” en Bélgica, “j’aime mon bistrot” en Francia, “juntos voltamos já” en Portugal, #helpgastro en Suiza, #shnips en Austria, y “Support the Street of Asia” en Singapur y Malasia. “Desde el inicio de la pandemia entendimos que nuestro rol como marca global era dar un apoyo concreto a los bares en todo el mundo. Esperamos tocar muchos corazones con esta campaña y ser capaces de motivar a cumplir un pequeño gesto que, en conjunto, significará mucho para nuestros bares” comenta Marta García, Directora de Marketing de Heineken

A la campaña se han sumado más de 15 marcas líderes en hostelería como Nestlé, Danone, Central Lechera Asturiana, Red Bull o Deoleo, comprometidas con el objetivo de llenar los almacenes de nuestros bares con unidades de producto como agua, leche o aceite, entre otros. Además, la cervecera ha realizado una aportación de 15 millones de euros a la Cruz Roja Internacional y 10 millones de euros a ONGs que colaboran para el apoyo a la 3 comunidades más vulnerables y afectadas, a la investigación científica y al apoyo del sistema sanitario internacional.