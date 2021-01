La hostelería se une para demandar al Estado

Ante la imparable tercera ola, amenazada por la cepa británica, las comunidades autónomas no dejan de anunciar nuevas restricciones para frenar el aumento de casos de Covid. En numerosas de ellas, el cierre de los bares y restaurantes es absoluto y en otras, las limitaciones de aforo y de horario les impide trabajar como quisieran. Sin embargo, es necesario leer un análisis de la app de reservas “on line” El Tenedor, que desvela que durante la Navidad, cuando se habría producido el repunte de datos, los restaurantes redujeron su actividad en Madrid un 22 por ciento. Y, según un estudio publicado por la misma app, durante el mes de diciembre, el 83 por ciento de los comensales afirma sentirse seguro yendo a comer o a cenar a un restaurante y que, si las circunstancias lo permiten, lo seguirán haciendo durante este año entre una y dos veces por semana de media. Asimismo, según datos del Ministerio de Sanidad en octubre, cuando gran parte de los restaurantes aún estaban abiertos, sólo el 3,5 por ciento de los casos detectados se habían originado en la hostelería, cifras similares a las de otros países de nuestro entorno.

Dicho esto, el sector se tambalea y nuestros cocineros siguen capeando el temporal. Llevan meses afanándose por implementar las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de sus clientes con las reducciones de aforo, la eliminación de barras, distanciamiento de mesas, uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos. Incluso, yendo aún más allá con la incorporación de elementos que incrementan aún más la seguridad, como la instalación de filtros HEPA o medidores de CO2 para garantizar la circulación y filtración del aire: “Las restricciones o el cierre de la hostelería no es la solución a la pandemia, ya que se ha comprobado que no reduce el número de contagios, y, por otro lado, hunde a la economía. La hostelería es segura. Debemos convivir los meses que quedan con esta pandemia sin hacer más daño al tejido empresarial”, afirma Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid.

Por eso, los hosteleros, hartos de ser ignorados, preparan una avalancha de demandas contra el Gobierno central y contra cada una de las comunidades autónomas, que se presentarán ante el Tribunal Supremo. Ha sido Begoña Freire, cocinera y propietaria de Étimo, en Madrid, quien decidió iniciar los trámites con la justicia y crear la plataforma #lahosteleríadetodos (www.lahosteleriadetodos.org). Junto a ella, Juanjo López Bedmar y más de 1.000 hosteleros. Todos ponen sobre la mesa el maltrato que recibe un sector innovador, ya que nadie ha recibido ayuda alguna para soportar la crisis. Mientras, la demanda está siendo elaborada por el equipo de Diego Solana, del prestigioso despacho Cremades y Calvo Sotelo: “Hemos emprendido el único camino que nos queda, que es el de la justicia y hemos contado con el despacho Cremades y Calvo-Sotelo, cuyos abogados entienden el caso. Vamos a pedir que se nos compense por todas la pérdidas que nos está suponiendo esta situación. Somos un sector sensible y solidario, pero también debemos mirar por nuestros intereses y, a día de hoy, no existe una ayuda directa”, explica el cocinero y propietario de La Tasquita de Enfrente, quien deja claro que “se nos está criminalizando, porque los restaurantes no son focos de infección”.