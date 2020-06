Rocío Carrasco y su polémica defensa del aborto.

La reaparición de Rocío Carrasco como colaboradora de “Lazos de Sangre” estaba rodeada de una enorme expectación. No sólo por el tiempo que ha permanecido alejada de los focos, cuatro años, sino porque en este tiempo se ha visto envuelta en múltiples polémicas.

Pero, sin duda, es la inexistente relación con sus dos hijos, Rocío y David Flores, a quiénes no ve desde hace siete años, la que más interés despierta. Desde que su hija mayor decidiera entrar de lleno en el universo mediático, primero como defensora de su padre en GH VIP y después como concursante en Supervivientes, el papel de madre de Rocío Carrasco está en el punto de mira.

Y es que, los desesperados intentos de Rocío Flores, durante su participación en Supervivientes, por reconciliarse con su madre, han caído en saco roto, poniendo en entredicho su papel como madre. Por todo ello, su reaparición televisiva ha sido analizada con lupa y han sido, precisamente, sus declaraciones sobre la maternidad las más sorprendentes.

La hija de Rocío Jurado reaparecía con un atrevido estilismo de color rojo junto a Boris Izaguirre, presentador de ‘Lazos de Sangre’, convertida en la colaboradora estrella de la nueva edición del programa que se estrenaba con un repaso a la vida de Carmen Sevilla, su madrina de bautismo.

En compañía de otras caras conocidas como Rosa Villacastín o Jaime Peñafiel, Rocío Carrasco ha recordado la figura de la artista a la que consideraba de la familia. Muy emocionada ha confesado las palabras de Carmen que han dejado “poso” en su vida: las que le dijo con ocasión de la muerte de su madre, Rocío Jurado: “Se nos ha ido muy pronto, pero ella estará contigo”.

Durante el programa, Rocío Carrasco ha defendido la postura de Carmen Sevilla de renunciar a tener más hijos por no frenar su vida profesional considerándola una mujer “adelantada” a su tiempo. Pero también ha hablado en general de la maternidad, algo que no deja de ser sorprendentemente, teniendo en cuenta su nula relación con sus hijos: “Si hoy le preguntan a cualquier madre trabajadora le contestaría esto, que le faltan horas para ver a sus hijos crecer”.

Además, la mujer de Fidel Albiac, ha hablado del papel de su madre en su vida quién, ha asegurado estuvo siempre muy presente en su vida: “Si no tenía colegio ahí estaba la niña, donde tuviera que ir”. Unas declaraciones que han sorprendido ya que Rocío Carrasco ha mantenido siempre que las largas ausencias de su madre, debidas a su profesión, marcaron su infancia.

La hija de “La más grande” ha asegurado a Boris Izaguirre, que todos los días recuerda a su madre, a quién cada día se parece más: “Siempre está, todo el día, a cada minuto, por cada cosa que me pasa o que pienso o por un refrán que pueda decir está... Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más. No en todo, la voz no la tengo. Pero sí, me acuerdo de ella, todos los días”.