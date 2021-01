La semana del roscón de Galapagar y Filomena

Lunes

El Reino Unido, confinado, empieza a poner la vacuna de Oxford/Astrazeneca. Mientras el virus avanza entre los británicos y amenaza al resto de Europa con la cepa inglesa, ¿alguien recuerda aquellos días de primero de pandemia, cuando Boris Johnson, antes de contagiarse, se negaba a tomar medidas? Cómo ha cambiado el cuento.

Si es cierto como parece, que 2 de cada 3 votantes del PSOE se oponen a Bildu y a los indultos y que el 67 por ciento de los socialistas no quiere que Junqueras y los líderes del 1 de octubre sean perdonados, ¿qué hará el presidente Sánchez para contentarlos? ¿Seguirá su criterio o continuará haciendo lo que le conviene y ya pensará mañana, como Scarlett O’hara qué les cuenta a sus votantes?

Martes

Recuerdo como si fuera ayer el frío terrible que pasaba los días de cabalgata de reyes en los que llevaba a mis hijos, ahora adolescentes, a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, que pasaban arrojando caramelos… Este año, ni ellos ni sus pajes lo han hecho, ni los padres esperaron a que pasen en las gélidas esquinas. Fueron los Reyes los que esperaron a los padres que les saludaron con sus hijos desde los coches, mientras ellos permanecían quietos. El Covid lo altera todo.

Leo en «Okdiario» que la Fiscalía pide 20 meses de prisión para el hombre que comía roscón a 100 metros de la casa de Iglesias y Montero en Galapagar. Pero, vamos a ver, ¿las bromas no eran el 28 de diciembre? ¿De verdad al séquito de seguridad le saltaron las alarmas al ver a unos «peligrosos» amigos degustando su roscón en las inmediaciones del bendito chalet? ¡No puede ser verdad!

Defensa abre la puerta a que los militares participen en las labores de vacunación contra el coronavirus… ¿y a qué estaban esperando se preguntan muchos y le preguntan a Margarita Robles?

¿Tal vez a que las comunidades autónomas en las que no quieren ni ver al ejército se lo pidan?

Miércoles

Han llegado los Reyes. ¿A quién le han dejado carbón? Según Pilar Eyre, a la Reina Sofía, que «es una mujer muy inteligente que ha sabido jugar muy bien sus cartas, pero que es quien le ha hecho la vida imposible a la Reina Letizia desde que llegó a la Zarzuela como princesa». Y entonces, ¿la mala del cuento es la Reina Sofía y la buena Letizia?

Ni el día de Reyes deja descansar Iglesias a Sánchez. Dicen y cuentan que le tiene frito con el «asunto Illa». Que Sánchez se la habrá colado al líder morado saliéndose con la suya al colocarlo como candidato en Cataluña, sin habérselo advertido, pero que Pablo está decidido a conseguir que abandone el ministerio cuanto antes. Lo piden el PP y Cs, pero lo respalda Iglesias. ¡Qué cosas!

¿Será verdad que el eurodiputado popular, mano derecha de

Aznar y exsecretario de FAES,

Javier Zarzalejos tiene dos caras? Escucho en una conversación que el mismo día que atacaba a Sánchez, diseñaba un acercamiento al PSOE… Y que mientras algunos pensaban que estaba retirado de la vida pública activa, andaba redactando el discurso con el que Pablo Casado rompió con Vox en el congreso. ¿Será el Iván Redondo del PP?

Jueves

Después de que la democracia estadounidense haya vivido sus horas más oscuras parece que las aguas vuelven a su cauce en Norteamérica, pero aquí… unos y otros se enzarzan… Casado carga contra Vox por apoyar a Trump y «justificar que alentara la toma del Capitolio». Otros recuerdan el «Rodea el Congreso» de Podemos y aquellas «accioncillas» de los independentistas y lo comparan con el asalto vivido en EEUU. Y Podemos asegura que tan abominable acción es el «modus operandi de la ultraderecha»…. ¡Si es que lo aprovechan todo para cargar los unos contra los otros en lugar de trabajar!

¿Qué les han traído los Reyes? No se hagan los pacatos que este año las tiendas eróticas online lo han petado. Se han vendido desde los «satisfyer» que funcionan al ritmo de Spotify, hasta el vibrador que funciona con control remoto…. Pero, claro, es que, como los expertos aseguran que el autoplacer ha ayudado mentalmente a cuatro de cada cinco españoles durante este duro 2020, los que no lo habían probado todavía no querían perdérselo… Nunca es tarde. O sí.

Viernes

Hoy la noticia es Filomena, y el frío y la nieve que lo ha trastocado todo. La nieve nos encanta, pero ¿tanta? Mañana será otro día. Nevado. Muy nevado. Año de nieves, año de bienes. Pese a Trump. Ojalá.

