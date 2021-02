Olivia Newton John rechaza vacunarse contra la Covid-19

La famosa “Sandy” de Grease, de promoción con la tercera entrega de sus grandes éxitos, “Back to Basics-The Essential Collection 1971-1992″, ha afirmado que rechaza vacunarse contra el coronavirus. Enferma de cáncer desde 1992, la actriz de 72 años padece ahora un tumor en la base de la columna vertebral y su cáncer de mama se encuentra en estadio 4, según publica “The Daily Mail”.

A pesar de que en Reino Unido y en Estados Unidos algunas celebrities ya van por la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, la actriz ha decidido no ponérsela. «En este momento, no lo voy a hacer». Asesorada por su hija Chloe, ésta asegura que “estoy en contra de poner mercurio y pesticidas en mi cuerpo, que se encuentran en muchas vacunas». “Para mí, la medicina real es la que proviene de la tierra. Creo que la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras, yo solía hacerlo (...). Si hubiera tenido la oportunidad de tomar hierbas y plantas cuando era bebé en lugar de que me inyectaran toxinas, lo habría hecho».