Anabel Pantoja se muestra al natural en Instagram y se enfrenta a sus 'haters'

Anabel Pantoja es casi adicta a las redes sociales y a estar continuamente con el teléfono móvil en la mano para estar a la última de todo lo que ocurra. Ella misma ha confesado en el programa en el que colabora, Sálvame, que no puede estar mucho tiempo sin mirar su teléfono y además, recordemos que muchas veces Jorge Javier Vázquez, en tono bromista, le ha llamado la atención por estar chateando en pleno directo. La sobrinísima de Isabel Pantoja ha aprovechado este fin de semana para subir unas fotografías en la piscina, posando sin ningún tipo de complejo y ¡atención! porque se ha enfrentado a sus haters, informa Chance.

"Pues sí aunque se cumpla uno más cada año es especial y este si tocaba por muchos motivos. Comida hasta aburrir, mucha música y gente bailando. Me lo he pasado bomba, tanto que lo peté y a la 1:00 de la noche estaba soñando con la tarta... Sigo desconectando en este paréntesis de agosto" ha establecido de texto en una de las imágenes que ha subido en la que se muestra solamente con la parte de abajo del bikini y de espaldas a la cámara. En esta imagen podemos ver su cuerpo por la parte de atrás y ya han sido muchos los que le han comentando la publicación, criticando su físico.

La prima de Kiko Rivera no dudaba en colgar una historia en su perfil de Instagram en el que zanjaba cualquier tipo de comentario que le faltase el respeto: "Aquí lo tenéis en vivo. Carnes y piel que cuelga después de haber perdido 30 kilos. Ojalá pudiera estar dura pero no puedo quejarme. Si pusiera más empeño en la dieta y el deporte lo conseguiría pero me gusta mucho comer. Después de que muchos vomitéis y otros me eliminéis, pensad que hay gente a vuestro lado que padece lo mismo. ¡No juzguéis a nadie!".