Así es Manuela, la hija de Alejandro Sanz que hoy cumple 18 años

Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, cumple 18 años convertida en una adulta comprometida con el medioambiente, estudiosa y muy cariñosa con sus hermanos. La joven nació el 28 de julio de 2001 en Madrid, cuando sus padres llevaban casi dos años casados por el rito balinés y seis desde que comenzaran su relación. Así, se convertía así en la primera hija del cantante, por lo que la expectación en su momento fue máxima, aunque tanto el cantante como la modelo consiguieron mantenerla alejada del foco mediático. Alejandro Sanz no tardó en dedicarle su primera canción, “Y solo se me ocurre amarte”, el tema que grabó tres meses después de su nacimiento.

En 2005, cuando Manuela tenía solo cuatro años, sus padres decidieron tomar caminos separados. Según se contó, su ruptura vino motivada por una relación extramatrimonial de Alejandro Sanz con Valeria Rivera, fruto de la cual nació su hijo, Alexander. No obstante, los padres de Manuela se llevan a las mil maravillas y mantienen una preciosa amistad por su hija. Tras su nacimiento, tanto el cantante como la modelo ampliaron la familia. Alejandro tuvo dos hijos más, Dylan y Alma, de Raquel Perera. También Jaydy tuvo un niño, Leonardo, fruto de su relación con Rafa Márquez. Con ellos, Manuela es una hermana cariñosa y divertida, tal y como demuestra en sus redes sociales.

Alejandro no duda en deshacerse en halagos cada vez que le preguntan por ella, así lo hacía en el programa 'Mi casa es la tuya': “Confío mucho en ella, me gusta cómo es. Es una tía muy sensible, muy comprometida “Papá no se puede usar plástico”; y luego es buena, es buena estudiante, es buena con sus hermanos...”. En el mismo programa confesaba que lo que peor lleva de su trabajo es, precisamente, tener que estar constantemente viajando, y "perderse cosas de sus hijos". Reconocía haberse perdido fechas muy importantes de sus dos hijos mayores, tanto de Manuela como de Alexander.

Alejandro ha querido felicitar a su "princesa" a través de Instagram, donde ha subido un vídeo rememorando los mejores momentos con su ojito derecho. "Ella es la mejor historia de amor jamás contada. Felicidades, mi vida. Cierras y abres capítulos de mi vida. Hoy es el 18, tus 18", ha escrito.

La joven ha vivido a caballo entre Madrid y Miami. Recientemente, la hemos visto compartir escenario con el cantante durante un concierto en Guadalajara, México. A día de hoy, Manuela sigue viviendo en el citado país con Jaydy Michel y con la familia que ha formado la modelo junto al ex futbolista Rafa Márquez.