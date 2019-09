Bego Martín: «Al final, solo somos una calavera»

–«Los huesos del corazón». Dígame cuáles son.

–Todas las pasiones: el amor, el odio...

–Ya. Así que cuando le rompen el corazón va al traumatólogo...

–Voy al bar a beber vino y a encontrarme con los amigos.

–Subtítulo: «Pequeño catálogo de las pasiones humanas». ¿Son necesarias o viviríamos mejor sin ellas?

–Aunque a veces duelan y nos lleven al abismo, son necesarias.

–¿Qué pasiones nos sobran a los españoles?

–Sobre todo, la envidia. Y el odio, claro, que le sobra a todo el mundo.

–Presenta las pasiones en cuatro colores. ¿Las pasiones tienen colores?

–Si dicen ira, piensas en rojo; si dicen depresión, piensas en negro, etc.

–Amarillo: amor, diversión, alegría... También el color del procés.

–No lo había pensado. Tienen poco que ver con el procés el amor y la alegría.

–Azul: melancolía, soledad, tristeza, vergüenza, desconfianza, nostalgia... Es el color de la derecha.

–Son sentimientos comunes a todos. Estoy desencantada de la política, no quiero hablar de política. Es un circo sin buenos payasos.

–Rojo: venganza, mentira, rabia, caos, histeria... Es el color de la izquierda.

–Los españoles seguimos divididos en colores, en la política y en el fútbol.

–Y en su libro, las pasiones se ilustran con sus peculiares calaveras. ¿Qué le dice su psicoanalista de su afición a dibujar calaveras?

–Tengo psicólogo. No cree que sea algo traumático.

–¿La calavera es el espejo del alma?

–Es lo que tenemos más en común: al final, solo somos una calavera.

–¿Duerme con una calavera?

–Tengo una mexicana en la mesilla de noche.

–Pensarán que es morbosa, tétrica, fúnebre...

–No tengo nada de todo eso. En México, la calavera es festiva. Y está en la bandera pirata, que es lo más próximo a mi bandera favorita.

–Hamlet recita el «ser o no ser» con una calavera en la mano...

–Yo recitaría una coña marinera. No me pida cuál, ahora no lo sé.

–Damien Hirst hizo una de platino incrustada de diamantes...

–Me gustaría tenerla, pero creo que vale 75 millones de euros.

–Habrá que esperar a las rebajas de enero...

Bego Martín

Profesión: ilustradora y modelo.

Nació: en 1992, en Florida (EE UU).

Por qué está aquí: por su libro «los huesos del corazón» (Lunwerg Editores).