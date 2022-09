Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, lanza una pulla a los sobrinos del Rey Felipe VI

Carla Vigo suele utilizar sus redes sociales para cagar contra aquellos que la critican. La joven está harta de que se hagan de menos sus propios méritos y que su nombre siempre vaya ligado a la condición de “sobrina de” la Reina Letizia. Sus detractores lanzan contra ella acusaciones sin fundamento, como que recibe un trato privilegiado por parte del Estado o que sus avances en su carrera artística se deben solo a su regia casta. Sin embargo, también hay quien la defiende, y la actriz ha suscrito las palabras de un admirador que, por otra parte, no dejan en muy buen lugar a los sobrinos del Rey Felipe VI.

“De los sobrinos de él no criticáis tanto. Y esta que chica, que se busca la vida, es que es lo normal... Hasta las narices de que habléis de ella como ‘sobrina de’ y no por la formación que tiene detrás”, ha dicho el usuario. Unas palabras con las que Carla Vigo se ha mostrado de acuerdo contestando con un: “Dios, sí”. Eso sí, la sobrina de la Reina Letizia se ha molestado en tachar una parte del mensaje, en la que, probablemente, el usuario no dedicaba muy buenas palabras a los sobrinos del Rey Felipe VI.

Carla Vigo en un directo de Instagram FOTO: La Razón Instagram

Además, Carla Vigo también ha cargado contra los que la acusan de recibir dinero púbico de parte del Gobierno por su parentesco con la Reina Letizia, y asegura que la única prestación que recibe es la de orfandad, “como otros tantos millones de personas”. En este sentido, cabe recordar que la joven perdió a su madre cuando solo era una niña. La hermana pequeña de la monarca se quitó la vida, sumiendo a toda su familia en una profunda pena y a la Casa Real en un tremendo escándalo.