Cayetano Martínez de Irujo: Gigoló a los 16 años

El duque asegura también que se convirtió en un obseso del sexo y que se vio presionado por su familia para salir con la infanta Elena “por patriotismo”. Perdió la cabeza por la modelo Mar Flores a quien en el libro define como “la horma de mi zapato” porque era una “mujer fría y calculadora” que le hizo padecer el sufrimiento que el había infringido a otras mujeres. Sobre su relación con Genoveva Casanova, madre de sus dos hijos, Amina y Luis, destaca que no pudo frenar la relación y que incluso a ella le fue infiel.

20.000 pesetas como ¿gigoló?

El infierno de las drogas

Pero sin dudas el momento más duro fue su coqueteo con las drogas. a los 18 años se vio envuelto en la movida madrileña. “Salía seis días a la semana y solo descansaba el lunes. Me acerqué al mundo de las drogas y me perturbó por completo la cocaína. Padecia un problema emocional y me convertí en carne de cañón para ser prisionero de algunas sustancias”.