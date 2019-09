El gran objetivo de GHVIP: meter en la casa a Gloria Camila con Kiko Jiménez y Antonio David Flores

Muebles estilo Menphis que horrorizarían hasta al mismísimo Elvis Presley si levantara la cabeza, un Jorge Javier en lo huesos, con un look a medio camino entre Papa Noel y Jordi González, y el culo algo bajo que se le ha quedado Alba a Carrillo. Y lo más importante. Antonio David, con la cara de haber metido la cabeza en un tonel de vinagre nada más empezar el programa. Parecía estar literalmente muerto de miedo ante lo que se le avecina.

Su ex, Rociíto, tiene los mejores abogados de Navalcarnero, de Madrid, de España, de Europa, del mundo y de la vía láctea. Es la heredera universal más famosa del mundo, con permiso de Athina Onassis, pero el ex Guardia Civil cuenta con la mejor defensa ante la opinión pública con la que nadie podría soñar: su hija Ro. La niña ha heredado la firmeza y el corte de cara de Rocío Jurado y la misma mandíbula poderosa. Es fuerte, obstinada y sabe lo que quiere, ayudar a su padre en todo lo que sea menester, y lo dejó muy clarito, por ella está dispuesta a lanzarse al barro y poner en su sitio a todo aquel que ose meterse con los suyos. Como Kiko, el ex novio de su tía Gloria Camila, quien se atrevió a definir a los Flores-Carrasco-Ortega-Mohedano como una familia desestructurada. Va listo. No sabe lo que les espera.

Va de guardias, un programa muy benemérito.

El programa va de guardias: Antonio David es un ex benemérito, Kiko un pega guardias, y el Cejas se hizo famoso por una parodia que hizo en su momento de un guardia civil. Está tan forrado que ya le persiguen los asesores de inversiones. A Antonio David le conviene llevarse bien con él. Puede prestarle dinero a un bajo interés para resolver todos sus problemas judiciales. El cejas se ha hecho de oro, y Antonio David, con lo que prometía en todos los aspecto, incluidos los siete polvos de Nuria Ber, está arruinado.