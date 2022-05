Polémica en la Premier League: un jugador es pillado en la cama con otra chica días antes de su boda

Un nuevo escándalo sentimental ha sacudido al futbol inglés. El delantero Andy Carrol ha sido fotografiado con otra chica en la cama días antes de casarse con su prometida. La joven con la que ha pasado la noche es la camarera del hotel de Dubái donde se alojaba y fue ella misma la que difundió la imagen a través de su cuenta de Snapchat.

Toda esta historia se remonta a la despedida de soltera de su novia, Billi Mucklow. La joven se fue con sus amigas a Dubái unos días para festejar su fin de la soltería y el deportista apareció de sorpresa para pasar unos días con ella antes de que volviese a Inglaterra. Cuando ella regresó a Reino Unido, el futbolista comenzó su despedida de soltero con sus amigos. Tras un largo día de fiesta y mucho alcohol, Andy Carrol pasó la noche con una de las camareras del hotel y ésta se hizo una foto con él en la cama y la difundió. Al instante, la fotografía se hizo viral.

La camarera dio unas declaraciones al medio ‘The Sun’ en defensa del futbolista, diciendo que nunca le fue infiel con ella y que solo durmió: “Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Todos estábamos borrachos”. Aún así, la imagen ha provocado que la boda de Carrol y Mucklow esté en peligro, según han confirmado fuentes cercanas a la pareja: “Todo esto es en muy mal momento con la boda tan cerca”.

Se ha convertido en una de las noticias de la semana en Reino Unido y ha dejado boquiabiertos a todos. No se sabe si finalmente habrá boda o no y si podrá perdonar Billi Mucklow al padre de sus hijos. La pareja lleva más de 10 años juntos y han sido una de las parejas mediáticas más consolidadas del panorama inglés. Tendremos que esperar para saber si, finalmente, pasarán por el alta o no.