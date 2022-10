La crónica de Amilibia: ¡No está entre los diez más guapos del mundo!

Dicen las malas lenguas que en la Moncloa están más que cabreados: Bolaños se desayunó con el sapo de que en la lista de los diez más guapos del mundo realizada por «Wonder Channel» no aparece Él. «¡Y ni tan siquiera se han disculpado!», cuentan que bramó. Están Jason Momoa, Kim Taehyung, Paul Rudd, Shawn Mendes, Mariano di Vaio, Chris Hemsworth, Henry Cavill, Harry Styles, Regé-Jean Page y Michael B. Jordan. Puntúa no solo la belleza, también la personalidad. No me suenan la mayoría de los nombres de la lista: me quedé en Paul Newman y Marlon Brando. Él esperaba al menos una mención de honor, pero Bolaños considera la omisión imperdonable y quiere averiguar quién está detrás de la ofensa al presidente y, de paso, al orgullo patrio, cuando acababa de desfilar la legión con su cabra al frente y Él más necesitaba, por los abucheos tradicionales, un pellizquito de estímulo. ¿Estarán detrás del despreciable acto los medios del gran capital y su pertinaz envidia? ¿Acaso las cloacas fachas? También en el Ministerio de Igualdad andan de búsqueda, pero en sentido contrario: Montero quiere agradecer a la diputada de la Asamblea Nacional francesa, Sandrine Rousseau, nuevo azote del heteropatriarcado, su descubrimiento de las barbacoas como «símbolo del machismo tradicional y de la virilidad paternalista, un símbolo que condena al paredón a las mujeres». Le ha dado la próxima campaña casi hecha, diseñada, solo le falta averiguar por qué a Rousseau un hombre con mandil ante una barbacoa le parece Jack El Destripador asando casquería femenina. Para esta campaña olvidará a El Fary y resu- citará a Georgie Dann y su «Barbacoa», ¿recuerdan?