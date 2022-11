La crónica de Marta Robles: La culpa no fue del chá-chá-chá

Lunes

Después de creer que Irene Montero ignoraba lo que podía provocar la ley del «solo sí es sí», resulta que sí conocía el riesgo de la rebaja de la pena (y hasta de excarcelación) de agresores sexuales, por el aviso del CGPJ. Su documento incluía un: «Puede llamar la atención que se rebaje el limite mínimo del delito de violación. Pero esta rebaja resulta necesaria»: Pero seamos justos: también lo sabía el Gobierno, que ocultó documentación a la cámara para conseguir la aprobación de la ley. Fue el Gobierno quien evito que se conocieran al menos cinco informes, entre ellos el del Poder Judicial, que ponían trabas a la nueva regulación. Y «gracias» a todo eso, se redujeron penas de agresores, se produjeron excarcelaciones y hasta el abogado de «La Manada» aprovechó para pedir una rebaja de pena de uno de los condenados. La culpa no fue del chá-chá-chá sino de Irene Montero, de su carísimo equipo y sobre todo de un Gobierno capaz de cualquier cosa con tal de conseguir aprobar leyes y conseguir apoyos: ley del «sí es sí», con agujeros negros; ley trans con puntos aún sin resolver; transformación de la sedición y la malversación en…qué sabe nadie…¡¡¡Así empezamos la semana!!!

Martes

Ya somos más de 8.000 millones en la Tierra…Y aún así, parece que vamos camino de desaparecer. ¿El motivo? La calidad del semen ha bajado a la mitad en los últimos 50 años por los productos químicos, los contaminantes, los malos hábitos de vida y los estreses varios; así que ahora, cada vez cuesta más hijos y si esto sigue así y no acabamos «fabricándolos en probetas y sin semen» , es posible que la supervivencia de la raza humana se vea amenazada. Teniendo en cuenta el daño que nos hacemos entre nosotros y el que le hacemos al mundo (cada vez más deteriorado por tierra, mar y aire), a lo mejor nos lo merecemos. O es posible que esta cosa de la vida, igual que para cada ser vivo, también tuviera desde el principio, para el planeta, fecha de caducidad.

Miércoles

Detesto los insultos. Y ese «su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias» de la diputada de VOX... es un insulto sucio y rastrero de la diputada de VOX, Carla Toscana que, como el de la concejala de Ciudadanos que dijo que la ministra solo lo es por haber sido fecundada por el macho alfa, deberían penalizarse. Pero no solo se insulta a Montero. Y cuando ella responde (y está en su derecho) aludiendo a la violencia política contra la que hay que luchar, olvida violencias anteriores similares vividas por otras mujeres .¿Recuerdan lo que dijo en su día Pablo Iglesias sobre Ana Botella, en aquel entonces alcaldesa de Madrid?: «(…)Ana Botella representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación -relaxing cup of café con leche- y además una mujer belicista. Una mujer cuya una única fuera proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido». En fin. Juan Carlos Monedero dijo que «es disparatado que la jefatura del Estado se decida por un coito» y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente habló del «dudoso equilibrio mental» de Isabel Díaz Ayuso. Seguiría pero… me avergüenza. Solo una reflexión: ¿Creen que la vara de medir es igual para tod@s?

Irene Montero FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Jueves

Y ahora…La ley animalista. Entre la trans, la del «solo sí es sí» y esta, los españoles estamos estupefactos. No es que esos asuntos no requieran su ley correspondiente, pero empieza a parecernos que no se toman su redacción en serio. ¿De verdad acabaremos por garantizar los «derechos de las ratas y las palomas»? ¿Se acabará incluso con la caza que permite la regulación de la flora y la fauna? ¿Tendrá más pena maltratar a un animal que a una persona? ¿Se multará a quien regale a un perro? ¿Acabaremos por no poder comer productos animales, aunque los animales se coman entre sí? La crítica no es para Ione Belarra, la critica es para ella, su partido, el Gobierno y todos los políticos que nos están haciendo tanto daño.

Viernes

Pues ya me fastidia tener que volver a hablar de Irene Montero en el Día contra la Violencia de Género, que está para fijarse en otros asuntos de mayor enjundia, pero… ¿esta señora no debería plantearse su responsabilidad en que hoy haya habido dos manifestaciones feministas diferentes? ¿En que el feminismo esté fracturado y dividido? Además, convendría que se adjudicara ese «no vale todo» y repasara el último anuncio del Ministerio de Igualdad, donde señala a personas públicas haciendo eso que tanto. ha criticado Podemos: descontextualizar una frase para que produzca el efecto que desea quien la usa. Es decir: manipular.