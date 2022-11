La crónica de Marta Robles: ¿Podemos Sumar? Más bien Podemos restar…

Lunes

Con el PP liderando las encuestas para las elecciones generales y autonómicas , Iglesias se pone nervioso y ataca a la «disidente» Yolanda Díaz, hablando del «respeto a Podemos»... Por cierto, es ¿Podemos? ¿Unidas podemos? ¿Por qué cuando Iglesias habla de Podemos dice «debe ser respetada», si es un partido político en masculino? ¿Y por qué incluye en su discurso un «hay que ser estúpido» en masculino, cuando queda claro que se refiere a Yolanda Díaz? Mención especial al cierre del acto, con lágrimas, abrazo y beso de Irene Montero a su pareja, que debe de ser el único varón al que no considera machista (pese a aquellos «la azotaría hasta que sangrara» dirigido a Mariló Montero o «te espero en el baño» a Fernanda Freire). A su lado, durante el evento, Lilith Vestringe. O no hubo nada entre ella e Iglesias, pese a los rumores o son todos muy europeos… Ay que Podemos Sumar va a convertirse en Podemos Restar...

Martes

Otra vez Marlaska en el ojo del huracán. Y van… Esta vez lo señalan los de enfrente, sus socios de gobierno y muchos socialistas (Sánchez, no, claro). Todos le reclaman que muestre todas las imágenes de la tragedia de la valla de Melilla tras el reportaje de la BBC. Se habla de derechos humanos, de si se trasladaron cadáveres marroquíes desde el lado español y, en el PP ‚hasta de si se pudieron dar «órdenes indecentes» a la Guardia Civil. Está claro que este desgraciado asunto requiere transparencia. Pero también que esas vallas son aterradoras para quienes pretenden cruzarlas y para quienes tienen la obligación de defenderlas. Habrá que investigar si no se actuó como se debía, pero…, me llama la atención que sean los británicos quienes nos apunten con el dedo. Me gustaría ver su comportamiento (con su largo historial de brutalidad) frente a una valla de esas características y África entera queriendo entrar a su país. Marlaska tal vez no dio las órdenes que correspondía, pero ni él ni ningún Ministro de Interior lo tendrá fácil ante ese despropósito y menos aún la Guardia Civil. Esa «patata caliente» debería ser objeto de debate en Europa. Porque los inmigrantes africanos no quieren entrar a España, quieren entrar a Europa. Y Europa tendría que gestionarlo y no dejarnos solos.

Marlaska FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Miércoles

Nuestra sanidad tiene serios problemas. El gobierno de Sánchez aprovecha el tema para enfrentarse con Ayuso por la huelga de médicos de Madrid. Pero, aunque las competencias de Sanidad estén transferidas a las autonomías, el problema es nacional. Los políticos deberían dejar de lado sus campañas y enfrentarse seriamente a este asunto que preocupa a los españoles más que la inflación. En España hay cada vez menos médicos. Están mal pagados y se van. Y no, no quieren trabajar los fines de semanas y hacer horas extra en urgencias, a razón de 20 euros (brutos) la hora. Muchos se quejan off the record de que ven al concejal de turno con su coche oficial y sus prebendas, mientras ellos, con sus salarios ajustadísimos, su responsabilidad y sus difíciles condiciones de trabajo , son requeridos para irse a desempeñar sus servicios a 50 km, con coche propio y gasolina pagada de sus bolsillos. Y si no quieren, encima los señalan… No se trata de que Ayuso cargue contra Más Madrid y Sánchez contra Ayuso: el problema no es de Madrid, es de España. A nuestros médicos extraordinarios hay que cuidarlos y pagarlos. Sino se irán y habrá centros, pero no médicos…Y, aviso a navegantes: la solución no es recurrir a médicos extranjeros sin formación.

Jueves

Madrid se viste de rojo para la reubicación de la tienda de la diseñadora italiana Elisabetta Franchi en la capital. Serrano se paraliza ante un photocall repleto de celebridades. Mar Flores, Mar Saura, Raquel Meroño, Antonia Dell’Ate, no se cuantísimas actrices y hasta la novia de Matamoros, que no sé cómo se llama… Echo de menos a Carmen Lomana, que no se pierde una y siempre es la más divina de todas las fiestas; posiblemente no estaba de humor después de quitarse de en medio de «Y ahora Sonsoles» por sentirse «ninguneada». Bueno, como está en tantas tertulias, no creo que le suponga mucho disgusto desaparecer de una. Lo sorprendente es la repercusión de su marcha. Carmen Lomana, más que una comentarista, o very famous person, es un fenómeno sociológico.

Viernes

Que dice Sánchez que el delito de sedición pasará a ser «desórdenes públicos agravados» ¿Perdón? ¿Así que lo del 1-O fueron «desórdenes públicos agravados»? Pues muy agravados nos parecieron a los españoles. MUY agravados, Presidente… Que en Cataluña le darán palmaditas en la espalda, pero en el resto de España no le va a lavar toda el agua del Jordán...