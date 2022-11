La crónica de Marta Robles: ¿La culpa es de los jueces «machistas»? Eso dice Irene Montero

Lunes

En todos los medios de comunicación se recogen imágenes de la huelga de ayer en la capital por la sanidad pública. ¿Solo por la sanidad pública? ¿O también contra Isabel Díaz Ayuso? Pablo Iglesias, de nuevo zambullido en política hasta las trancas, se supone que para intentar «salvar» al mismo Podemos que hundió en Madrid, declara: «Esta huelga va más allá de la sanidad». Y ese es el problema. Que entre intereses políticos de precampaña anda el juego. ¿Sería posible que los líderes carismáticos de todos los colores dejaran de pensar en ellos y lo hicieran, por una vez, en el bien común? Parece que no. Y mientras se pelean, nos vamos quedando sin médicos, no solo en Madrid, sino en toda España. Con las condiciones actuales, cada vez hay menos jóvenes que quieran estudiar una carrera tan larga, con tanta responsabilidad y tan mal pagada. Y los que lo hacen, se forman en España y luego se van. Me dice una amiga médico de la Seguridad Social que hoy mismo, tras la huelga, los caza talentos han empezado a mandar más ofertas para los médicos españoles que se quieran ir a Irlanda Ella ya está haciendo las maletas…Como los políticos no incentiven a los futuros médicos, de aquí a diez años la situación actual nos va a parecer jauja...

Martes

A punto de comenzar la Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar, veo que van a participar equipos de todos los países democráticos, incluido el nuestro. Y oye, parece que ninguno dice ni mú respecto a que no se respeten los derechos humanos en ese país, a que las mujeres estén marginadas y la homosexualidad penada con hasta siete años de cárcel, a que se explote abusivamente a tantos trabajadores o a que exista la sombra de la sospecha de la financiación al terrorismo islámico. Poderoso caballero es don dinero. Bien lo sabe el Barça, que tiene a Qatar de patrocinador desde hace tanto...

Miércoles

Después de dejar el delito de sedición convertido en uno de «desórdenes públicos agravados» en el Código Penal, Pedro Sánchez se prepara para transformar el de malversación en … otra cosa, mariposa. ¿Cuándo lo hará? Pues parece que en cuanto se tramiten las enmiendas a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para derogar el delito de sedición. Y sí, así se beneficiaría a los condenados en el juicio del procés y también a los fugados procesados por ese delito. ¿Qué si se desmantela el Estado de Derecho? No, hombre, no… Siempre nos quedará el 155, alega Sánchez… Y asevera también que los delitos cometidos en Cataluña en 2017 siguen presentes en el Código Penal… ¿con qué pena? ¿con un reglazo en la mano extendida? En fin.

Irene Montero FOTO: Marta Fernández Jara Europa Press

Jueves

La ley del «sí es sí» se ha convertido en un problema político y social. Desde que entrara en vigor hasta ahora hay casi una quincena de casos en los que se le ha tenido que rebajar las penas a agresores sexuales e incluso, en alguno, se ha tenido que proceder a la excarcelación. Esto se produce porque al refundirse las conductas se eliminan los abusos sexuales, todos pasan a ser agresión sexual. Como no se puede castigar de igual modo, se estipuló una horquilla de penas más amplias y con unos mínimos más bajos en algunos supuestos. Y claro, al revisarse penas anteriores sin que se incluyera una disposición transitoria entre la ley anterior y la actual pues… La retroactividad, ya lo saben, no es posible en derecho penal, salvo que favorezca al reo. Ya lo advirtieron los juristas. Pero de eso la ministra de Igualdad no se acuerda, ocupada como está en acusar a jueces y juezas de machistas en cuestionar su imparcialidad e insistir en que se necesita una formación obligatoria de todo el personal que opera en la justicia. Es muy deseable cualquier formación para reforzar la perspectiva de género. Pero, sobre todo, es imprescindible que los legisladores cuenten con una formación específica para redactar las leyes como corresponde. Si no, puede suceder que perjudiquen a quienes desean favorecer, como le ha pasado a Irene Montero. Por supuesto, la soberbia de la ministra le impide reconocer que su ignorancia le condujo al error y prefiere señalar a los jueces. Entre los «intolerables ataques» de Irene Montero y los de los otros dirigentes de Podemos, el Poder Judicial está tan hasta las narices que ya hay varias asociaciones de jueces que piden su dimisión..

Viernes

Tamara Falcó recibe el premio a «La mujer del año» de la revista Harper’s Bazaar ¿Lo tenían previsto de antes? ¿O se les ha ocurrido dárselo tras su abrupta ruptura sentimental? Las lágrimas de amor públicas siempre tienen premio de consolación.