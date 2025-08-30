Bruce Willis, ingresado en una residencia de ancianos especializada

Poco después de su retiro, en 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia. Unos meses más tarde, recibía la peor de las noticias. Lo que padecía realmente era demencia frontotemporal, una enfermedad que ha ido deteriorando paulatinamente el estado físico y cognitivo del actor. Desde entonces, ha contado con el cariño y la atención constante de sus seres queridos. Tanto su ex Demi Moore como las tres hijas formaron una única unidad junto a él y su actual esposa, Emma Heming, y sus dos hijas.

Emma, su cuidadora principal

Bruce ha vivido la mayor parte del tiempo en su hogar, en un entorno tranquilo y estable, sin estímulos que pudiesen confundirle o agobiarle. Emma se convirtió en su cuidadora principal y, durante todo este tiempo, ha dado visibilidad al rol de cuidadora y a la necesidad de hablar de la demencia sin estigmas. En sus entrevistas y redes sociales, insiste en la importancia de la paciencia y el amor para conseguir que el paciente tenga una vida más agradable, a pesar de su fragilidad.

La actriz ha contado con el apoyo de las cinco hijas de Bruce: Rumer, Scout y Tallulah, nacidas de su matrimonio con Demi Moore, y las más pequeñas, Evelyn y Mabel. Sin necesidad de exponerle demasiado, la familia ha contado la dureza del día a día de esta enfermedad tan poco conocida.

Demi Moore y Bruce Willis Demi Moore Instagram

En las últimas semanas, el deterioro de Bruce ha llegado a tal punto que su esposa ha decidido un cambio significativo para su vida: el ingreso en una residencia para ancianos especializada. El 26 de agosto, habló en el programa Emma and Bruce: The Unexpected Journey, conducido por Diane Sawyer, sobre la situación que le ha obligado a elegir un nuevo hogar más adecuado y más seguro.

Su cerebro le está fallando

"Tiene muy buena salud en general... pero su cerebro le está fallando", explicó con emoción. Ante esta realidad, Emma tomó la difícil decisión de trasladar a su marido a un hogar más adaptado a sus necesidades médicas, pero permaneciendo cerca de su casa familiar, lo que le permite cenar y comer con el actor.

Bruce Willis y Emma Heming Matt Sayles Agencia AP

Esta decisión también se tomó pensando en el bienestar de sus dos hijas pequeñas. "Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora", le dijo a Diane Sawyer. "Pero sabía que Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un entorno que satisficiera sus necesidades, no las suyas".

Aunque Bruce Willis vive en un entorno especial, sus hijas le visitan con regularidad. "Su nuevo hogar está lleno de amor, calidez, atención y risas", dice. "Cuando estamos con él, su rostro se ilumina. Nos toma de la mano, le besamos, le abrazamos, responde a nuestros gestos, y eso es todo lo que necesito".