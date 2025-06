Emma Heming, esposa de Bruce Willis: cómo pasó de esposa de una estrella a cuidadora a tiempo completo

Hasta 2022, la actriz y modelo Emma Heming, de 46 años, era la feliz y apasionada esposa de un actor de culto, Bruce Willis. Con dos hijas en común, nacidas en 2012 y 2014, y muchos proyectos a la vista, nada hacía presagiar que en breve pasaría a ser la cuidadora de una persona dependiente, a pesar de algunas señales. Fue en marzo de ese año, 2022, cuando la familia anunció que el actor padecía afasia, un trastorno del lenguaje que le hizo retirarse de la actuación, aun así lo peor estaba por llegar. La progresión de su condición obligó a cambiar el diagnóstico en febrero de 2023: realmente tenía demencia frontotemporal (FTD).

Irreversible, sin cura y sin tratamientos

La actriz ha recordado cómo fue el momento de saber que su carismático marido padecía una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro y que impactaría, como no tardó en descubrir, en el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y cualquier otra función. Irreversible, sin cura, sin tratamientos efectivos.

Bruce Willis es un actor conocido en el cine por participar en películas míticas Cine

No es la primera vez que Heming comparte sus emociones. Su deseo es aprovechar el nombre de Bruce Willis para dar visibilidad a esta forma de demencia rara, que afecta particularmente a hombres menores de 60 años, y aumentar la conciencia pública porque, como ella repite, "ese día, la vida de ella y de su familia cambia para siempre". Y por supuesto, también la de Bruce Willis, que, a sus 70 años, lleva una vida discreta rodeado de sus seres queridos.

La soledad del diagnóstico

En esta ocasión, su intervención ha tenido lugar dentro del Foro de Mujeres Afectadas por el Enfermedad del Alzheimer, que se ha desarrollado en Las Vegas. "El día que Bruce recibió su diagnóstico , salimos del consultorio con un folleto y una despedida vacía. Sin plan, sin rumbo, sin esperanza, solo conmoción", contó.

Books Emma Heming Willis Charles Sykes/Invision/AP Agencia AP

"El futuro que imaginábamos simplemente ha desaparecido", continuó. Sola y enfrentando una enfermedad de la que no sabía casi nada, se encontró en el rol de cuidadora a tiempo completo, tratando de conciliar el cuidado de su esposo y la crianza de sus dos hijas, Mabel y Evelyne. "Me sentí perdida, aislada y asustada", dijo a una audiencia emocionada. No tenía más rutinas que mil citas médicas, cuando lo que necesitaba en ese momento, durante esos encuentros con los médicos, no era solo información médica, sino que alguien les mirase a los ojos y les dijera: "Esto parece imposible ahora mismo, pero encontrarás tu equilibrio. Sobrevivirás a esto y crecerás gracias a ello".

Del dolor nació su libro "The Unexpected Journey", una obra que sirve como guía para cuidadores que están pasando por una situación similar. "Este libro es la hoja de ruta que desearía que alguien me hubiera dado ese día de 2022. Lo escribí para otros cuidadores que buscan respuestas desesperadamente, que necesitan apoyo y que se preguntan cómo lo afrontarán".