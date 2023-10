Iván Sánchez: "Usar perfume también forma parte de un cortejo. Es un arma de seducción"

La Academia del Perfume celebró en la tarde de ayer la entrega de premios de su XVI edición con una gala muy especial. Iván Sánchez fue el elegido para representar al "viajero" en un espectáculo donde se entremezclaron diferentes artes, como el teatro y la danza, en un viaje al origen de las esencias. La obra, basada en el libro "El buscador de las esencias" de Dominique Roques, tuvo como conductor al intérprete que, junto a otros artistas, homenajearon todos los oficios del perfume y sus tradiciones. De una manera inmersiva, sumergieron a todos los asistentes en una experiencia sensorial y teletransportaron a todos los espectadores por los cinco continentes a través del olfato.

La Academia del Perfume ha contado con un jurado excepcional como los diseñadores Moisés Nieto o Lorenzo Caprile, el actor Paco León o el bailarín Antonio Najarro. Algunas de las celebridades que no quisieron perderse el evento fueron Lidia Torrent y Jaime Astrain, Topacio Fresh o Nuria March. Antes del espectáculo, LARAZÓN habló en exclusiva con Iván Sánchez, protagonista de la velada, sobre viajes, perfumes y nuevos proyectos.

Has sido elegido para representar al "Viajero". ¿Qué ha significado para usted? ¿Cómo ha afrontado este proyecto?

Bueno, es un viaje. No es una entrega de premios al uso, se ha diseñado una gala en torno a un libro, "El buscador de esencias" de Dominique Roques, que es toda una eminencia en el mundo del perfume y que ha descrito el viaje de su vida, y nos hemos adentrado en ese libro para irnos de viaje a través de su experiencia y llevarla a un teatro. Y no solo al teatro, sino a una gala de premios. Es una puesta en escena muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Estoy super feliz, llevamos mucho tiempo preparando esto.

¿Qué cree que es lo que más va a impresionar del espectáculo?

Yo creo que la gente no se lo espera, es como una inmersión a la experiencia de Dominique. Es un viaje a la esencia de lo que es la perfumería y de donde viene todo.

"El buscador de esencias" es un viaje al origen de los cultivos y un homenaje a los oficios del perfume y sus tradiciones populares. ¿Cree que se podría entender una sociedad sin el olor, o sin este tipo de patrimonio?

Sería una tristeza. Es como eliminar uno de los sentidos. Y aparte, un sentido evocador al mil por cien. No sé, me imagino que todo el mundo tiene recuerdos olfativos, memoria olfativa… De oler algo e instantáneamente trasladarte a algún lugar con otra persona, en algún sitio en concreto. Yo lo comparo con la música. De repente estás teletransportado. Creo que la materia prima con la que trabaja la perfumería es eso, es lo más sutil que hay en la naturaleza.

Iván Sánchez durante la gala de premios de la Academia del Perfume Cortesía

La literatura está llena de grandes personajes viajeros, como por ejemplo Ulises. ¿Cuál es su viajero histórico favorito?

Sin duda, si hay un personaje que me ha interesado mucho su vida, su historia, del que he leído muchísimo….Es Alejandro Magno. Es un personaje que creo que le dio un pasito más a algunas cosas de la cultura y de la historia. Es un personaje importante.

¿Qué significa para usted viajar?

Para mí, y es algo que ahora se con 48 años, viajar ha sido el hilo conductor de mi vida. Nunca he tenido una vocación, incluso a día de hoy. Pero sí he sabido una cosa, y es que tenía una necesidad de viajar. En el fondo, era un ansia de conocimiento, que es lo que me ha llevado a viajar y, a día de hoy, a estar sentado aquí.

¿Cree que viajar puede cambiar la vida de una persona?

Absolutamente. No sé si cambia o no, porque uno va sobre la marcha, para cambiar tiene que haber un evento muy gordo, pero sí que nos hace evolucionar. También está en uno mismo tener las ganas y el ímpetu de conocer. Y los viajes, desde luego, te abren la mente. Aprender a respetar otras culturas, otras maneras de pensar… Y enriquecer.

¿Hay algún viaje que le haya marcado profundamente?

Muchos. Soy un gran viajero y es muy complicado elegir uno. El más cercano que fue maravilloso fue a Islandia, fui con mis hijas y fue impresionante. Egipto, Japón, Marruecos…Hay tantos lugares

¿Tiene alguna "tradición" a la hora de viajar?

Casi siempre me vuelvo con un libro de algún museo, de alguna exposición, de la cultura y del lugar. Suelo venirme con algún libro.

¿Qué es lo que nunca puede faltar en su maleta de viaje?

Un libro, seguramente.

Hay veces que se puede viajar sin moverse de un sitio. ¿Cuál es su manera de viajar favorita a través de los sentidos?

Seguramente, a día de hoy ,a través de la comida. Lo que más me teletransporta es volver a Madrid después de un tiempo fuera y comerme un cocido de mi madre.

¿Tiene algún sitio al que regresar siempre?

Sí, hay varios lugares. Madrid es mi lugar, soy de aquí y soy muy feliz aquí. Madrid siempre me va a recoger cuando estoy mucho tiempo fuera. Y luego hay lugares en donde siempre me refugio. Me encanta ir a pasear a la sierra de Madrid y, si tengo dos o tres días, al norte de Marruecos o al sur de España. Suelo ir también al norte porque allí vive mi padre…. Tengo varios lugares donde reponerme.

Y hablemos de perfumes... ¿Siempre ha usado el mismo?

No, voy cambiando (risas). Somos seres cambiantes, no hay nada que permanezca y voy cambiando. Tengo siempre uno o dos que siempre puedo llevar, pero también me gusta cambiar. En la industria en la que vivo siempre te regalan uno o tienes más accesibilidad y siempre ando probando cosas.

¿Cuál es su favorito?

Siempre tengo uno que durante el día me pongo. Suelen ser perfumes frescos y cítricos. Mediterráneos (risos).

¿Cree que el perfume puede cambiar la primera impresión de una persona?

No sé si cambiar pero desde luego, químicamente, hay un primer acercamiento.

Iván Sánchez en el photocall de los premios de la Academia del Perfume Cortesía

¿Se puede enamorar una persona a través del olor?

Sí, seguramente, claro que sí. Es un cortejo, es una manera de cortejar.. Primero, de sentirse uno bien, y después, para quien te lo pones. Es verdad que tu te pones algo porque a ti te gusta, pero muchas veces vamos a cenar con alguien y te lo pones con un objetivo. Es un arma de seducción.

¿Qué perfume recomendaría a alguien que va a tener una primera cita?

No lo sé, dicen ahora que les meten feromonas o tal (risas). No lo sé, todo es tan personal…A uno le gusta el dulce, a otro el salado, a otro le gusta lo cítrico… Esto es un mundo. No soy yo nadie para decir.

Y más allá del perfume…¿Tiene algún olor favorito?

Hay un olor que me da mucha paz y es el olor del pino mediterráneo. Siempre necesito en verano el mediterráneo y, cuando desembarco en las islas españolas o en cualquier isla mediterránea, ese olor a pino, uf... Me transmite: "Aquí estas bien, estas de vacaciones. Desconecta".

Y cambiando un poco de tema… Estuvo en "Masterchef Celebrity"… ¿Le veremos en algún otro reality?

No. Fui a "Masterchef Celebrity" porque tuve tres meses entre un proyecto y otro, estaba volviendo a España y mi gente me animó. La verdad, fue una experiencia increíble. Me lo pasé tan bien, disfruté mucho, es una fórmula televisiva perfecta.

Actor, escritor… ¿Qué le queda por hacer?

Pues la verdad, soy muy feliz con lo que tengo a día de hoy, y no es que me conforme. Soy un afortunado porque vivo de lo que hago, algo que en mi profesión es muy complicado. Como actor, estoy produciendo mi tercera película propia. Estoy escribiendo libros, que me encanta haber encontrado un proceso creativo bestial en algo que nunca me había planteado y me ha sorprendido. Estoy muy bien en Madrid, viajo muchísimo, trabajo mucho fuera… Estoy en un momento dulce. ¿Tengo sueños? Sí, pero a corto plazo. Siempre voy poquito a poco porque disfruto mucho lo que hago día a día.

¿Cuáles son sus nuevos proyectos profesionales?

Estamos ahora hasta arriba. Acabamos de empezar a "festivalear", estoy rodando la segunda y tercera parte de "Culpa Mía", tengo una sería para estrenar de HBO, también sale ahora "Bosé"... Sin parar, afortunadamente, estoy sin parar.