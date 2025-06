Primeras palabras de Rocío Carrasco tras su reencuentro con Rocío Flores: "Lo siento mucho"

Rocío Carrasco y Rocío Flores han vuelto a verse las caras este lunes 23 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid. Madre e hija, años después, se han reencontrado por la demanda de la primogénita de Antonio David contra "La Fábrica de la Tele", la productora del documental "Rocío: contar la verdad para seguir viva", emitido en Telecinco en 2021.

Ambas han llegado a la Audiencia Provincial por separado y en solitario. Rocío Carrasco, a su salida del juicio, ha atendido a los medios de comunicación allí presentes, consciente de la expectación que supone esta cita para la crónica social de nuestro país.

Primeras palabras de Rocío Carrasco

A su salida, la hija de Rocío Jurado ha optado por la discreción ante las cámaras. "Todo bien (...) Yo sé que lo tenéis que preguntar, pero yo no os voy a decir nada, chicos, de verdad. Sé que estáis aquí con el solano y lo siento mucho", respondía Carrasco a las preguntas de la Prensa, optando por el silencio tras declarar en la Audiencia Provincial en como testigo de la defensa, respaldando a la productora y asegurando que, como entonces tutora legal de su hija, otorgó el consentimiento necesario.

Rocío Carrasco y Rocío Flores, nuevo cara a cara ante el juez: el motivo y las imágenes de su reencuentro Europa Press

Sobre si se ha producido algún tipo de acercamiento o gesto con su hija, la sobrina de Amador Mohedano ha declarado que "no os voy a contar nada, de verdad". Además, Rocío Carrasco también ha querido desmentir que exista algún tipo de conflicto o distanciamiento con Terelu Campos tras no asistir a su función de "Santa Lola" este fin de semana en Móstoles. "Pero si es que no podía ir, estaba en otra cosa de trabajo", ha explicado sobre el motivo de su ausencia en el teatro.

Rocío Flores opta por el silencio

Seria, cabizbaja y visiblemente emocionada, Rocío Flores también ha optado por el silencio tras salir de la Audiencia Provincial. "No voy a decir absolutamente nada", ha declarado ante los medios tras ser preguntada por su madre y si se ha producido algún mínimo acercamiento.