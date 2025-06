El negocio de Madrid que hace más de oro a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo va camino de convertirse en un hombre récord, y no sólo en lo deportivo. A los éxitos sobre el terreno de juego, se suman el triunfo muchos de los negocios donde tiene repartida su fortuna. El delantero portugués acaba de presentar cuentas de la empresa que gestiona sus hoteles en Madrid, batiendo todos los récords. Su sociedad española, Pestana CR7 Madrid SL, se ha convertido en un nombre relevante en el panorama de la hostelería capitalina, demostrando que lo suyo no es flor de un día. En el ejercicio 2024 Pestana facturó 13,6 millones de euros, incrementando sus ventas en casi 2 millones de euros, con respecto al año anterior. La millonaria facturación dio lugar a unos beneficios tras impuestos que hicieron que la empresa ganara 1,6 millones de euros, encadenando varios balances positivos en los que la sociedad no se ha bajado de las 7 cifras. Cristiano, además, no sólo gana dinero, también genera empleo. Cristiano dio trabajo en sus hoteles el último año a 53 empleados, el 90 por ciento de ellos contratados como empleados fijos en nómina. Su apuesta por generar riqueza en el país del Real Madrid es clara.

El imperio del hospedaje capitalino parte de Pestana CR7 Madrid SL, una sociedad dependiente de la matriz empresarial del negocio global de la hostelería, Pestana CR7 Holding SA, de la que CR7 es el dueño del 100% de las acciones. Al frente de la misma, el delantero portugués colocó a su amigo y mano derecha en los negocios José Miguel Paixao Dos Santos. CR7 y él se conocen desde los 14 años cuando siendo niños ambos compartían habitación en la pensión Dom José en Lisboa, el lugar donde se alojaban cuando militaban en la academia del Sporting de Lisboa.

Cristiano Ronaldo y Georgina Gtres

El éxito económico del negocio tiene que ver con Paixao pero también con dos modelos de negocio que le reportan beneficios millonarios año tras año. Como muestra, el viajero puede pasar la noche en el Pestana CR7 Gran Vía por 191 euros, una cantidad que sube si se decantan por el enclave monumental del Pestana Plaza Mayor, donde el precio por noche se paga a partir de 243 euros la pernocta. También puede disfrutar el «loft attic», de Pestana Gran Vía, la estrella de la corona del hotel, muy pocas veces disponible y reservado sólo para clientela vip, cuesta por encima de los 1.100 euros la noche. Lujo y glamour castizo en su versión CR7. Cristiano mantiene en España sus dos propiedades en La Finca, que aunque han estado en venta privada no ha terminado de deshacerse de ellas. Igualmente, sigue aterrizando su avión con relativa frecuencia en el hangar vip del aeropuerto de Barajas y su piloto de confianza, exmilitar, es español. No solo está vinculado por su pareja, Georgina, a España, el astro sigue viendo su antiguo hogar deportivo como un país susceptible de todo tipo de inversiones. Georgina, por su parte, sigue igualmente vinculada a España, donde residensu familia . Recientemente ha mostrado en redes sociales un nuevo piso en Madrid y en Instagram ha mostrado su espectacular inmueble en el que no podía faltar una decoración elitista con detalles como cojines de la firma Hermés.