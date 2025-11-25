Javier Castillejo inaugura Conmba Boxing Academy, su escuela de boxeo en el centro de Madrid

Ayer, Javier Castillejo vivió una de las tardes más especiales de su vida. "El Lince de Parla" inauguró por todo lo alto Conmba Boxing Academy, su nueva escuela de boxeo ubicada en la calle Bolivia, en el centro Madrid. Después de toda una vida dedicada al cuadrilátero y con el mejor palmarés del boxeo español, seis veces campeón de Europa y ocho veces campeón del mundo, Castillejo continúa vinculado a su gran pasión, ahora como entrenador y mentor de nuevas generaciones.

La inauguración contó con David Summers, vocalista de Hombres G, como padrino del evento. El artista es un gran amante del boxeo, una disciplina a la que dedica buena parte de su tiempo libre cuando no está de gira o sobre un escenario. Esta pasión la heredó de su padre, el director de cine Manuel Summers. De pequeño, acompañaba a su progenitor a combates en Madrid, y desde entonces se aficionó a este deporte, llegando a conocer a los boxeadores más importantes de la época, como Pedro Carrasco.

David Summers y Castillejo mantienen una estrecha amistad y se admiran mutuamente. "Estuvo viéndome cuando peleé en Las Vegas con Oscar de la Hoya. Es un enamorado del boxeo y lo practica", confesó el exboxeador a LA RAZÓN durante el evento.

Ilusionado con la apertura

Ilusionado por esta apertura en Madrid Centro, Javier Castillejo reveló a este periódico que esta escuela era una de sus sueños pendientes por cumplir. "Llevaba mucho tiempo con esta idea, mucho tiempo pensando en montar algo un poquito diferente aquí, en Madrid capital, ya que yo tengo otro gimnasio en la zona sur, en Parla, y siempre he tenido ganas de venir aquí a montar un gimnasio de boxeo donde la gente está ilusionada con el boxeo. Cada vez hay más practicantes porque como deporte es genial y cada vez le gusta más a la gente. Gracias a Hugo, mi socio, hemos tiramos para adelante y hemos montado esto".

Además de ser dueño de la escuela, Castillejo también imparte clases, una experiencia única para cualquier amante del boxeo que quiera ser entrado por el mejor boxeador de la historia de nuestro país. "Lo que más me gusta de dar clases es estar con la gente, enseñarles", confesó.

Desde el pasado mes de septiembre están abiertas sus puertas, pero no fue hasta ayer cuando inauguró la escuela. Muy contetno por la acogida, recomienda el boxeo a todo el mundo. "Este deporte se lo recomiendo a todo el mundo, desde los niños a hombres y mujeres. Viene genial a todos. Es un deporte que tiene muchas cosas positivas, como el antiestrés. Para la gente joven que está así un poquito, con muchos nervios, les ayuda a canalizar todos esos nervios. Los niños que tienen problemas de coordinación, de TDAH o hiperactividad, también les viene fenomenal", explicó.

Durante la inauguración, Javi Castillejo obsequió a cada uno de los asistentes unos guantes de boxeo firmados de su puño y letra, acompañados de una dedicatoria personalizada.

Numerosos rostros conocidos en la inauguración

Ni la lluvia ni el frío lograron frenar a los familiares y amigos que quisieron arropar a Javier Castillejo en su gran día. Junto a Richy Castellanos, organizó un evento por todo lo alto, rodeado de sacos de boxeo y de numerosos rostros conocidos del mundo del arte y la cultura.

Antonio Campoy, campeón del mundo de kickboxing, fue uno de los primeros en llegar. A él se sumaron destacadas figuras del deporte español como Fernando Romay, Luis Milla y Toni Muñoz. El ámbito de la interpretación también estuvo muy bien representado con la presencia de Gabino Diego, Juan Muñoz, Miguel Brocca y Luis Miguel Seguí.

A la velada tampoco faltaron Los Chunguitos, Javi Cantero, Verónica Romero y Joaquín Cortés. Junto a estas personalidades de la música y la cultura, también asistieron Vania Millán y Pipi Estrada, entre otros invitados destacados.