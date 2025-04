David Summers: cómo el sexo le salvó la vida y le dio dos mujeres y dos hijos

Este lunes, ‘El Hormiguero’ cierra su mes de marzo con uno de los grupos más icónicos del panorama patrio: Hombres G. La banda, liderada por David Summers, está de promoción de su próximo disco, con el que ponen a prueba la fidelidad de sus fans y, de paso, rompen sus propias barreras, al mantenerse al pie del cañón sobre los escenarios de forma incombustible. Y eso que el líder ya le pidió en su día a su esposa que le quitase la idea de seguir cantando sus éxitos pasados los 50. Por fortuna no le ha hecho caso y sigue compartiendo su talento.

El cantante se sentará esta noche a charlar con Pablo Motos y ante la idea de iniciar una nueva gira con sus grandes éxitos, se planteará la pregunta sobre las anécdotas más locas en sus tours. Son muchas y es que tanto él como sus compañeros de banda, Rafa Gutiérrez, David Mezquita y Javier Molina formaron la banda en 1983 para ligar. No sabían que con ello estaban haciendo historia de la música española: “Conocer chicas y ligar. Para eso montamos nosotros el grupo y funcionó de maravilla: nos puso las cosas mucho más fáciles”, reconocía a ‘El Mundo’. Tuvo suerte, pues así conoció a las mujeres que marcaron su vida.

David Summers: dos mujeres y dos hijos

El artista no se anda por las ramas y tiene claro que sus inicios no fueron tanto persiguiendo el sueño de triunfar en la música, sino más bien entre las chicas. Sea como fuere, consiguió ambos objetivos. Tanto fue así, que incluso ha llegado a sentenciar que fue el sexo quien le salvó la vida o, al menos, sí que le libró de la muerte: “Del dicho de ‘sexo, drogas y rock and roll’, Hombres G quitamos las drogas y metimos más sexo: era sexo, sexo y rock and roll. Y rock and roll ya al final, solo si nos sobraba tiempo. En realidad, el sexo me salvó de la muerte”, reconocía al citado medio.

Pero entre tanto sexo también encontró el amor. Primero con Marta Madruga, a quien le dedicó su himno ‘Marta tiene un marcapasos’. Era su novia del instituto y con ella vivió sus años de juventud hasta cumplir hitos en la vida durante 26 años. David Summers ha confesado ya que se conocieron durante el rodaje de ‘Sufre mamón’ y fruto de este romance nacieron sus dos hijos, Daniel y Lucía. Ambos están siguiendo sus pasos en la música, al menos sí como compositores. Su matrimonio no logró superar el paso del tiempo y en 2018 anunciaron el final de sus días felices. Esos que inspiraron sus grandes temas, que ahora canta pensando en otra mujer.

“Cuando tú cuentas algo que es verdad, es mucho más fácil. Yo cuento mucho de mi vida, no tengo problemas en desnudarme, digamos, y contarle a la gente cómo me siento, que me ha dejado una novia, si me encuentro triste, si me encuentro contento, si estoy enamorado, si no lo estoy… siempre lo cuento, porque yo creo que es muy importante plantarse en el escenario y contarle a la gente verdades, para que te entiendan, te escuchen y les llegue la canción”, decía a ‘The Objetive’. Así cumplió esta promesa cuando anunció que estaba de nuevo enamorado y que tenía intenciones incluso de pasar de nuevo por la vicaría.

La afortunada es Christine Cambeiro, como así declaró su amor al mundo desde ‘Hola’ tras convertirse en marido y mujer el año pasado: “Llevamos siete años juntos, pero verla vestida de novia ha sido impresionante. Ella es guapísima, pero verla así de espectacular…”, se deshacía en halagos David Summers a sus 61 años, feliz por encontrar de nuevo el amor, el auténtico motor de su vida más allá de la música.

“Es absolutamente la mujer de mi vida, porque aparte de ser tan linda y tan buena, es un apoyo constante y eso me hace ser el doble de lo que soy”, aseguraba entregado. Se conocieron en el club Copacabana de Nueva York durante uno de sus conciertos y aunque al principio no pudieron estar juntos, al estar ambos casados, después lo tuvieron muy claro: “Estoy loco por ella y quiero pasar el resto de mi vida a su lado. Nos hemos comprado una casa con la intención de estar juntos para siempre. Quiero que sea mi mujer, mi compañera. Ella me quiere, quiere a mis hijos, cuida de mí y de mi familia”, prometía para ‘Hola’.