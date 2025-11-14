Con su padre, Alejandra Rubio y Samantha Vallejo- Nágera: todos los detalles del 33 cumpleaños de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia cumplió este jueves 13 de noviembre 33 años. En esta fecha tan señalada, el italiano reunió a su círculo más cercano para celebrar su aniversario en una velada íntima en El Huerto de Floren Domezáin, el restaurante del chef navarro Floren Domezáin, situado en el centro de Madrid.

Detalles de la celebración

Carlo Costanzia vivió uno de sus cumpleaños más especiales arropado por los suyos, el primero como padre. Entre los asistentes a la cena, su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, y Alejandra Rubio, su inseparable pareja. Mar Flores fue la gran ausente de la velada. Otros invitados vips que acompañaron al italiano fueron Samantha Vallejo-Nágera y Jesús de "Gemeliers", compañero de Carlo en el reality "DecoMasters".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

A la velada no le faltó detalle. Los asistentes degustaron un suculento menú con tintes navarros, como el tomate antiguo de Floren, "nuestro «solomillo de la huerta»", como reza en la carta del restaurante. Uno de los momentos más emotivos de la cena fue cuando Carlo Costanzia sopló las velas de su tarta personalizada. Alejandra Rubio, a su lado, acompañó a su pareja mientras el joven pedía un deseo, mostrándose de lo más cómplices y enamorados. Es innegable que atraviesan por su mejor momento sentimental.

La felicitación de Mar Flores

La gran ausente de la celebración fue Mar Flores, madre de Carlo. Aún así, la modelo felicitó públicamente a su hijo en Instagram con unas conmovedoras palabras y fotografías de su niñez. "Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo. Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón. Gracias por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito", escribió la suegra de Alejandra Rubio. Su hijo, emocionado, le respondió con emoticonos de corazones, gesto que evidencia en qué punto está su relación.