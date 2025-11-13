Mar Flores da el cumpleaños a su hijo Carlo: el inesperado anuncio que puede dinamitar la frágil paz familiar

La publicación de las memorias de Mar Flores, “Mar en calma”, supuso un terremoto mediático. Entre sus páginas recordaba algunos de los episodios más duros de su vida, señalando con nombres y apellidos a los que ella consideraba culpables, como Kiko Matamoros, Alessandro Lequio o Carlo Costanzia, el padre de su primer hijo.

Su vida familiar también se vio algo agitada. Las revelaciones que hacía sobre el italiano, al que acusaba de no haberse portada bien con ella e incluso de secuestrar a su hijo y llevárselo a Italia sin su permiso, volvieron a poner el foco en la distante relación que mantiene con su primogénito, aunque día a día se esfuerza en estrechar lazos con él, sobre todo desde que la convirtió en abuela.

Carlo Costanzia hijo dejó claro que no le sentó muy bien que su madre aireara trapos sucios familiares de forma pública, pero lo que contó en su libro podría no ser nada en comparación con lo que está por venir… Mar Flores acaba de desvelar que no descarta convertir sus memorias en una serie una película sobre su vida, una forma de exposición mucho más visual que podría terminar de detonar la ya de por sí frágil paz familiar.

“Nunca se sabe lo que se puede estar cociendo por ahí…”, dice Mar sobre la posibilidad de que se lleve a cabo el proyecto audiovisual, y desvela que la idea ya se ha puesto sobre la mesa: “La verdad es que ya he tenido algunas conversaciones, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ahora me estoy concentrando en otras cosas”.

Carlo Costanzia y Mar Flores en 'DecoMasters' Instagram

Un inesperado anuncio que llega justo el día del cumpleaños de su hijo Carlo, que este 13 de noviembre alcanza los 33 años. Hasta este momento, la modelo no ha felicitado públicamente a su primogénito, gesto que, sin embargo, sí ha tenido su padre.

“El cumpleaños es el día en que la memoria se llena de magia: el pasado se vuelve relato, el presente encanto, y el futuro una promesa todavía por escribir. Que puedas escribir todas las mejores promesas del futuro, con todo mi amor incondicional y eterno. Feliz cumpleaños”, ha escrito Carlo Costanzia padre en sus redes sociales, junto a varias fotografías familiares en las que aparece con su hijo.

Está por ver, si se realiza la serie o película sobre la vida de Mar Flores, qué actor interpreta al padre de su primer hijo, cómo queda retratado y qué consecuencias familiares podría tener en la vida real.