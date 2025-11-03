Risas, confidencias y abrazos: las últimas imágenes de Carlo Costanzia y Mar Flores

La relación de Mar Flores y Carlo Costanzia ha estado en boca de todos a raíz de la publicación de las memorias de la modelo y el polémico posado familiar del cumpleaños de Terelu Campos con el ex de la modelo.

Su verdadera relación

A lo largo de estos últimos meses se ha hablado mucho de la verdadera relación que mantienen madre e hijo en la actualidad. De hecho, tras la publicación de "Mar en calma" a mediados de septiembre, aseguraron desde el programa "El tiempo justo" que su relación estaba rota y que el italiano "quiso romper" el contrato que había firmado con el reality "DecoMasters" en el que participa con su madre y que estaba "muy molesto" por lo que decía la modelo de él en su libro.

Mar Flores y Carlo Costanzia, risas y confidencias en el rodaje de 'Decomasters' Europa Press

"Hace un mes que empezaron con los preparativos de este programa y lo que me cuentan es que no se dirigen la palabra. Ayer se rodaba y me dijeron que era insostenible. El hijo no puede ver a la madre", señaló Alexia Rivas.

Nada mas lejos de la realidad, lo cierto es que Mar y Carlo han sido fotografiados en la grabación de "DecoMasters" derrochando cercanía y complicidad, compartiendo risas y confidencias. Incluso se han dado un abrazo durante una prueba, demostrando que entre ellos no existe ningún ni un ápice de mala relación.

Las palabras de Alejandra Rubio

"A día de hoy están trabajando juntos. Te digo de corazón que está todo perfecto. De hecho, pasan muchísimas horas juntos grabando, tienen buena relación. No se puede obligar a Carlo a posicionarse ni a dar una opinión. Él ya ha pasado página", declaraba Alejandra Rubio sobre la relación de su pareja con su madre en "Vamos a ver". Parece ser que sus diferencias, por fin, ya son cosas del pasado.