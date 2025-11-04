La felicitación de Carlo Costanzia padre a su nieto en el día de su santo: "La rueda de la vida gira"

Hoy, 4 de noviembre, es un día señalado en rojo en el calendario de la familia Costanzia. Este martes se celebra el día de San Carlos Borromeo, santo de Carlo Costanzia di Costigliole, su hijo y su nieto. En esta fecha tan señalada, el suegro de Alejandra Rubio le ha dedicado unas bonitas palabras al pequeño Carlo, que hoy celebra su primer santo.

Las palabras de Carlo Costanzia padre

El ex de Mar Flores, emocionado por el primer santo que celebra su nieto Carlo, ha felicitado públicamente al menor. Eso sí, respetando la decisión que han tomado sus padres con la privacidad del menor de no compartir ninguna fotografía del pequeño y sobreexponerlo. Por eso, aunque el mensaje sea para el hijo de Carlo y Alejandra, el italiano ha compartido una fotografía antigua de las anteriores generaciones de los hombres que se llaman Carlo de su familia: su padre, bisabuelo del pequeño Carlo, él y su hijo.

"Un día muy especial, siempre lo ha sido y siempre lo será. Hoy, más que nunca, porque la rueda de la vida gira como tiene que ser, el 2 ahora es uno, el 3 ahora es 2 y el 4 ahora es 3. ¡¡Bienvenido a tu primer San Carlo!!", ha escrito el italiano en Instagram. Alejandra Rubio y Terelu Campos no han dudado en reaccionar a la publicación de Carlo Costanzia con un "like".

La privacidad del menor, su mayor prioridad

El hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está a punto de cumplir un año. Desde que llegó al mundo el 6 de diciembre de 2024, sus padres han velado por la privacidad del menor, su mayor prioridad desde que nació. De hecho, el hijo de Mar Flores emitió un comunicado a principios de octubre anunciando que tomaría medidas legales contra todo el que publicase alguna imagen de su bebé después de haber sido pillados disfrutando de una escapada en Málaga y haber protagonizado la la portada de la revista "Diez Minutos". Por este motivo, Carlo Costanzia padre, conocedor de la decisión de Alejandra y su hijo con su nieto, ha optado por felicitar al menor con una imagen del pasado, poniendo en valor la tradición familiar de llamarse Carlo.