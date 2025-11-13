Mar Flores aparca el rencor y tiene emotivas palabras para su hijo, Carlo Costanzia

Carlo Costanzia está de aniversario, pues este jueves 13 de noviembre cumple 33 años. Lo hace lleno de amor, saboreando las mieles de la paternidad, aunque en un momento delicado para su familia. De nuevo, sus padres se han declarado de nuevo la guerra y él está en medio del polvorín. La publicación de las memorias de Mar Flores ha supuesto que el pasado regrese a la actualidad a golpe de polémica. Las acusaciones de la modelo a su exmarido y padre de su primogénito fueron duras, como también las reacciones a las mismas.

El novio de Alejandra Rubio alertó a su padre del contenido de los capítulos más escabrosos del libro de su madre. Lo hizo para que él tomase las acciones legales correspondientes. El hijo considera que su madre se ha extralimitado en sus confesiones, desvelando cuestiones que deberían haberse tratado en los tribunales. Ella demandó en su día, pero las retiró para no perjudicar a su vástago. Él de devolvió el favor poniendo en duda lo que sufrió y poniéndose en el bando paterno. Esto tensó mucho la relación entre ellos, aunque estaban obligados a entenderse por contrato.

Mar Flores acerca posturas con Carlo Costanzia

Madre e hijo han firmado su participación en un reality llamado ‘DecoMasters’, en el que fusionarán sus talentos para convertirse en decoradores de interiores vip. Pero en medio de las grabaciones se han colado las tensiones provocadas por el libro autobiográfico de la modelo, así como las entrevistas de su hijo en televisión criticando su contenido. Dice no querer posicionarse en la guerra de sus padres, pero defiende a su progenitor de los episodios que recuerda ella. Pero no es un día para reproches, pues el joven suma una nueva vuelta al Sol.

Mar Flores ha querido aparcar las rencillas y resquemores que podría tener con su primogénito. Al menos sí este jueves en el que cumple años y en el que ella le ha dedicado una emotiva publicación: “Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma y el que llegó para cambiarlo todo”, comienza a escribir la también empresaria como acompañamiento a unas fotografías rescatadas de su álbum privado. Unas en la que presume del vínculo estrecho que tenían cuando él era tan solo un niño, antes de que, con tres años, viviese la traumática separación de sus padres. También de otras etapas de su vida.

“Carlo, estoy muy orgullosa de ti, de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón. Gracias por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito”, le dedica Mar Flores a su hijo mayor, que cumple 33 años reviviendo lo sufrido cuando era pequeño. Estos meses han sido duros para él, al sentirse en la tesitura de decidir a quién apoyar en el cruce de acusaciones y reproches de sus padres. Quiere un papel imparcial, pero no acude a la presentación del libro de su madre y critica su contenido en sus entrevistas, lo que irremediablemente le sitúa en un bando. El paterno. Ella no se lo tiene en cuenta, al menos no ha dejado constancia de ello en su felicitación.