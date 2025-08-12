Sofía Suescun y Kiko Jiménez, a punto de romper por las “citas secretas” de ella con Juan Faro

Bomba la que se ha soltado este martes en ‘TardeAR’. Se hablaba de una noticia que cambiaría el curso de la historia de un mítico clan del corazón patrio, mientras se mostraban imágenes de las Campos, los Mohedano, los Flores… quizá estaban exagerando, aunque sí que tenían un material delicado entre manos. Ya se adelantaban que afectaría directamente a Gloria Camila Ortega, presente en plató, que se quedaba boquiabierta al ver la portada de la revista ‘Lecturas’, que este miércoles llevará al kiosco rosa un contundente titular: “Kiko Jiménez y Sofía Suescun, al borde de la ruptura”.

Ampliaban la información y se ponía sobre la mesa una posible traición por parte de la influencer al colaborador de televisión. Después de muchos obstáculos superados juntos y muchos años de amor en común, parece que están a punto de separar sus caminos. Se añade que él ha descubierto las “citas secretas” de su novia con el influencer Juan Faro. Unos encuentros que se habrían producido a espaldas del novio, pero que él mismo ha descubierto y no ha dudado en poner en conocimiento de la revista y compañeros del medio.

Kiko Jiménez se siente traicionado por Sofía Suescun

A muchos en el plató de Telecinco les ha sorprendido que haya sido ella quien ha podido traicionar a su amado, y no él. Ponían más la mano en el fuego por ella que por el colaborador, también Gloria Camila, que no salía de su asombro al ver la portada de la revista ‘Lecturas’. “Entiendo que lo que ha descubierto Kiko no son quedadas a comer, que son otras cosas. Intuyo, leo entre líneas, que lo que pasa es que él descubre que Sofía mantiene una relación con este influencer. Si fuera tomar un café, esto no sería nada… Con un café no se rompe nada”, desgrana Antonio Rossi lo que entiende del potente titular que ha causado furor.

Marta López, compañera de Kiko Jiménez en ‘Fiesta’, ya sabía lo que sucedía y parece preocupada por su amigo, pues sabe que se encuentra mal: “Quiero ver la revista, porque a mí esta historia ya me había llegado. No sé lo que viene y quiero comprarla para saber qué han puesto. Yo conocía esta información y no de que fueran a tomar un café, pero es un tema muy delicado”. Algo que apoya Verónica Dulanto, que deja claro que el directo de la revista “no se aventura a poner una portada con este titular demoledor por un café. Y mañana tendremos toda la información del interior”.

Pero parece que a Sofía Suescun la publicación de esta información no le ha pillado por sorpresa: “Creo que ella sabía que esto iba a salir y por eso se adelantó hace unos días con su publicación pidiendo perdón a Kiko Jiménez”, opinaba Belén Rodríguez en ‘TardeAR’. Se refiere a la larga carta que publicó la influencer en sus redes sociales, demostrándole todo su amor incondicional. Se creía que era por el conflicto de ésta con su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun, pero ahora su carta tiene una doble interpretación.

“Amor, en medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie eres tú. Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea. Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, por poner mi bienestar por encima de todo”, le dedicaba Sofía Suescun a Kiko Jiménez, entre sus muchos otros halagos. Quizá se protegía de lo que estaba por llegar, le pedía perdón si le hacía daño y le agradecía que estuviese a su lado de manera incondicional. Quizá ahora se enfrenta a su prueba más dura, al descubrir que quizá ella no le ha pagado con la misma moneda, con esas supuestas “citas secretas con Juan Faro”. Un campeón europeo y mundial de culturismo, ex policía nacional y ahora influencer, con un cuerpo musculoso que habría supuesto una tentación difícil de sortear.