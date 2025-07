Gloria Camila responde a Kiko Jiménez y se reafirma en su postura respecto al futuro de su sobrina: "El padre es el que más derecho tiene"

En plena guerra familiar por la tutela de María del Rocío, Gloria Camila continúa en el ojo del huracán mediático por su enfrentamiento con la familia de Michu. Conforme pasan los días, nuevas voces salen a opinar sobre el conflicto familiar, como es el caso de Kiko Jiménez o el último ex de Michu.

Gloria Camila responde a Kiko, su ex

El actual novio de Sofía Suescun asistió el pasado fin de semana a "Fiesta" y no dudó en criticar la actitud de Gloria Camila, con la que compartió su vida durante cuatro años, señalando que "sentía vergüenza" por el comportamiento de ambas partes.

Cansada de estar en el punto de mira, Gloria Camila ha vuelto a pedir respeto y privacidad por su sobrina María del Rocío, de tan solo ocho años. "Yo soy la primera que está pidiendo respeto hacia el tema. Lo que pasa es que aquí ya todos se suman al carro", ha sentenciado la hija de Ortega Cano.

José Fernando en una imagen de archivo Gtres

Muy tajante, la hermana de José Fernando ha respondido a Kiko Jiménez. "Me da exactamente igual, no me esperaba menos", ha declarado sobre las últimas declaraciones de su ex. La joven confía en la Justicia y "los abogados, en el proceso, son los que tienen que decidir, ni Ana, ni Gemma, ni la prima, ni la tía, nadie", sobre el futuro de su sobrina María del Rocío, reiterando que "el padre, que es el que más derecho tiene".

El bienestar de la menor, su prioridad

A pesar del ruido mediático, Gloria Camila confía en que el conflicto se solucione y quiere lo mejor para su sobrina. Para ella, el bienestar de María del Rocío es su prioridad. Mientras tanto, Tamara, la hermana de Michu, continúa en pie de guerra con la exfamilia política de su hermana e insiste en que José Fernando no puede quedarse con su hija. "Quiere luchar por su hija pero por desgracia él no puede hacerse cargo de la niña", declaró Tamara sobre su excuñado.