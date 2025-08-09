La inesperada cita de Olga Moreno con Gloria Camila y su novio, Álvaro García

No está siendo un verano fácil para la familia Ortega Cano. La muerte de Michu, expareja de José Fernando y madre de su hija, ha detonado una suerte de guerra entre clanes que enfrenta a la familia de la fallecida con la del diestro. Los ataques se suceden en los platós de televisión en lo que parece una búsqueda de atención constante, mientras que Gloria Camila, su padre y el resto intentan hacer oídos sordos y mientras que esperan a que pase la tormenta.

La hija pequeña de Rocío Jurado ha puesto así tierra de por medio y ha viajado unos días al sur para desconectar todo lo que le sea posible. Allí ha disfrutado de unos días en familia, junto a su padre y su hermano, con quien pasó una divertida jornada en un parque de atracciones. “Con ellos, todo es mejor”, dijo Gloria Camila.

Los Ortega Cano disfrutan de un día en familia en un parque acuático junto a los más pequeños Europa Press

También la acompañaba Álvaro García, su pareja desde hace unos cuantos meses y con quien está de lo más ilusionada, aunque todavía se resiste a llamarle “novio”. Tras algunos desengaños amorosos, la creadora de contenido prefiere ser cauta, ir con pies de plomo y dejar que su relación avance poco a poco.

Durante esta escapada sureña, en la que el sol y la playa han sido los grandes protagonistas, Gloria Camila ha protagonizado un inesperado encuentro con Olga Moreno, la ex de Antonio David Flores. Su relación con el malagueño no terminó de la mejor manera y, por ende, tampoco con su familia. La empresaria -tiene una tienda de ropa- se distanció de Rocío Flores e incluso dejaron de seguirse en redes sociales, a pesar de que hasta entonces habían sido como uña y carne.

El paso del tiempo permitió que limaran asperezas, hasta el punto de que la familia Flores mostró su apoyo público a Olga Moreno cuando participó el año pasado en el reality show “Supervivientes: All Stars”.

Su cita con Gloria Camila y su novio, Álvaro García, es una prueba más de que el cisma se va cerrando, puesto que la influencer está muy unida a su sobrina Rocío Jurado, y nunca haría nada que esta pudiera considerar como una traición o un posicionamiento público.

“No es el destino, es la compañía”, ha dicho Olga Moreno sobre sus días de veraneo, dejando claro que lo más importante para ella es rodearse de sus seres queridos, entre los que vuelven a estar los Flores y los Ortega Cano.