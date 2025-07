Un intruso se cuela en casa de Sofía Suescun y le obliga a interrumpir sus vacaciones

Sofía Suescunse ha llevado un susto tremendo en su casa. Nada tiene que ver esta vez con su madre, Maite Galdeano, quien parece haber salido ya de su vida y dejar de suponerle un quebradero de cabeza mayor. La de Pamplona ahora vive en un barco en Murcia y trata de recuperar un anonimato que se le resiste, de ahí que se enfrente a la prensa y quien le reconoce por su nuevo barrio. No quiere saber nada de la fama y huye de la atención mediática. Mientras tanto, su hija sigue amasando fortuna como influencer, donde ahora ha puesto en aviso a sus fans de lo que le ha sucedido. Muchos no dan crédito.

La estrella de los realities de Mediaset y su novio, Kiko Jiménez, quisieron sacarle jugo a la vida y disfrutar de sus mieles, emplazando sus días de asueto en Almuñécar. Pero su estancia en la vacacional localidad de Granada ha sido más corta de lo esperado. Las cámaras de seguridad de la casa de Madrid les alertaban de que un intruso había logrado acceder a la vivienda. Estaba en su interior, donde aguardaban la llegada de sus duelos sus gatos. No estaban solos, pues en ausencia de sus papás humanos recibieron una inusual e inesperada visita. Una que obligó a la pareja a hacer las maletas y regresar a la capital cuanto antes para evitar un susto mayor o que la situación se les desmadrase. Aun no salen de su asombro.

Un gato pone en jaque las vacaciones de Sofía Suescun

La aventura la ha narrado ella misma a través de los stories de su cuenta personal de Instagram. En su fiel compromiso de contar hasta el más mínimo detalle de su rutina, no podía dejar a sus seguidores sin conocer el susto que se ha llevado mientras se encontraba de vacaciones y que le ha obligado a recoger bártulos y volver de urgencia a la capital. En su casa, las cámaras de seguridad le alertaron de que había un invitado sorpresa: un gato. Ella tiene varios felinos, pero el protagonista del vídeo de seguridad no es ninguno de los suyos. Ante el miedo de que se iniciase una pelea campal y que los mininos resultasen gravemente heridos, no lo dudó y regresó a su casa. Lo que se encontró al abrir la puerta la sorprendió incluso a ella.

Story de Sofía Suescun con el gato intruso Instagram

“Madre mía, estoy flipando”, comienza a narrar Sofía Suescun la escena tan inesperada que le devolvían las cámaras que protegen su hogar de robos y maleantes. Al menos sí de los humanos, pues al parecer los gatos tienen libre tránsito en su casa. Sí el “enorme gato” negro que hacía de las suyas en la ventana, sin saber que la dueña de la vivienda estaba ojiplática viéndolo todo: “Se ha metido por la gatera y, como la tengo cerrada para que no se escapen los míos, se ha quedado dentro”.

Story de Sofía Suescun con el gato intruso Instagram

El problema vendría si se iniciase una pelea, pues podrían lastimarse gravemente. Al parecer, no ha lamentado males mayores que el hecho de ver la intimidad de su hogar violada por un curioso gato. Rápidamente regresó a Madrid y tras ver lo sucedido, al día siguiente realizó el parte de rigor en su Instagram: “Ayer no os dije nada, pero llegué muy tarde a casa. Está todo en orden, tranquis”. Y es que no había evidencias de una batalla o “signos de pelea” en sus propios gatos. El intruso “estaba asustado y desorientado”, aunque no tanto las mascotas de Sofía Suescun, que estaban tan panchos con su nuevo amigo. Sospecha que no sería la primera vez que se ven, que el vándalo les hace visitas rutinarias e incluso que podrían ser amigos.