Gran Hermano: Jorge Javier Vázquez amenaza a Alba Carrillo: "Ahí tienes la puerta"

Aunque todos nos olíamos que la gala de "Gh Vip" de anoche iba a ser interesante, superó, sin duda, todas las expectativas posibles. Durante sus cuatro horas de duración el "reality" reunió risas, lágrimas, traiciones, confesiones, discusiones, gritos, una expulsión y hasta un intento de abandono, protagonizados en su mayoría por una de las nominadas: Alba Carrillo. ¿Realidad o pura estrategia?

El programa comenzó con un "sorpasso" y unos porcentajes de lo más ajustados -49,1 y 50,9- para los dos nominados: la modelo y Diego "El Cejas", pero cierto es, que todas las balanzas tanto dentro como fuera de la casa se declinaban por ella, era la expulsada de las redes sociales. Pero la nominada no fue la primera protagonista de la noche, sino el defensor que había en plató de su contrincante y a quien el presentador invitó a abandonar la gala por haber acusado en sus redes sociales al programa de manipular los resultados. La tensión pasó al otro sillón, que compartían Rocío Flores y Kiko Jiménez, por las declaraciones del ex concursante en una revista en las que se posicionaba con Rocío Carrasco, madre de ésta, y ante las que Flores solo quiso apuntar que: "Su relación con Sofía está muy quemada, ya ha hablado mucho de su ex, Gloria Camila, y ahora le toca hablar de mí".

Pero uno de los mejores momentos de la noche lo protagonizó Miguel Frigenti con su visita a Guadalix de la Sierra. El colaborador, gran defensor de Adara, solo lanzó un titular que fue fulminante: "Pensaba que me habíais traído para dar un beso a mi favorita, pero al parecer, me voy a encontrar con la directora de recursos humanos de Mediaset", haciendo referencia a las declaraciones de Alba en las que aseguraba que cuando saliese del concurso despedirían a Miguel del programa en el que ambos trabajan.

Solo quedaba esperar a ver quién abandonaba la casa ya que el encuentro solo se daría si la modelo era la expulsada. Pero esta no fue la única cuenta pendiente que quedaba por resolver durante la noche, de abandonar la casa "El Cejas" tendría un encuentro con Adara y Mila Ximénez otro con el propio presentador tras el desplante que le dio en la gala de la semana pasada por considerar que éste se reía de ella. "No se que hacer con ella, ahora tengo yo la culpa de todo cuando no he hecho nada más que animarla, he sido acusado de favoritismo e incluso habéis hecho una campaña en redes sociales para echarme”, reveló Jorge Javier. La respuesta del programa ante el comportamiento de Mila fue contundente: un disfraz de abeja reina. "Estoy harta de esta broma continuada, hay más concursantes para reírse de ellos", fueron las palabras que dedicó la colaboradora a la organización y que el presentador supo esquivar asegurando que consideraba que el sentido del humor de su amiga superaba al del ridículo. Palabras que no parecieron suficientes para ella, ya que a pesar de que se puso el disfraz abandonó el confesionario, entró en la casa y se quitó la banda que la nombraba "Queen Bee" de malas formas y gritando amenazante que: "éste no sabe quién soy yo", refiriéndose al presentador. Minutos más tarde el conductor del programa tuvo unas serias palabras con Mila en las que confesó que había sentido ganas de llorar por ver a una de sus mejores amigas hablarle de modo desafiante y se quejó de la actitud de muchos de los concursantes hacia el concurso y su organización por considerarlo un "enemigo".

Y aunque después de estas palabras parecía que la gala iría sobre ruedas... lo peor estaba por llegar y es Alba tenía que descubrir que en su grupo había grietas. Unos vídeos mostraban como sus compañeros más íntimos hablaban sobre el bucle de actitud negativa en el que la modelo había entrado y en sus ganas de abandonar esa noche la casa. Palabras que no sentaron muy bien a Alba que acabó llorando y gritando a Mila que no quiere que la ayuden cuando está mal. Tras la discusión con sus compañeros, la colaboradora acabó en el servicio sola, deshecha en lágrimas y lanzó su siguiente ataque esta vez a la organización del "reality": "No entiendo que haya psicólogos en este programa y no vean lo que me está pasando", a lo que Jorge Javier no dudó en responder que “si tuvieses un poco decencia dejarías de echar mierda a todos los que hacen este programa y abandonarías la casa pagando la penalización que te toca. Ahí tienes la puerta”, invitación que la modelo declinó hasta saber si era la expulsada por el público de la noche.

Las líneas telefónicas se cerraron con unos de los porcentajes más igualados de la historia del programa -50,5 frente a un 49,5- que convirtieron a Diego en el séptimo expulsado de "Gh Vip". Un traspiés en los planes de Alba que ya se veía en plató esa misma noche y a la que al menos le queda una semana más en la Casa de Guadalix pues vuelve a estar nominada esta vez con Gianmarco y Pol. ¿Con qué nos sorprenderá el jueves que viene?