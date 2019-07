Hacienda empaña el cumpleaños de Isabel Pantoja

Recién llegada de Honduras convertida en la «reina de los realities» y con nuevos proyectos profesionales en televisión junto a Jesús Vázquez, Isabel Pantoja ha sufrido un nuevo varapalo de la Agencia Tributaria. Según publica en exclusiva una revista del corazón, el nuevo embargo sobre el patrimonio y los bienes de la tonadillera volverían a poner en peligro su situación financiera. El fisco reclama a la artista una nueva cuantía que asciende a 269.549,87 euros. Cifra con la que Pantoja no parecía contar y que podría desbaratar bastante el plan con el que pensaba saldar sus deudas tras el contrato firmado con Mediaset. Una mala noticia que viene además a empañar su 63 cumpleaños, el próximo 2 de agosto. La cantante deseaba que su fiesta de cumpleaños sirvera además como excusa para una reconciliación colectiva en el seno de su familia.

A pesar del postureo y de las muestras de cariño que tanto Kiko como Isa se prodigaron en su reencuentro con Isabel, en el plató de «Supervivientes, la matriarca del clan Pantoja es consciente de que sus hijos apenas se ven, ni se llaman en los últimos tiempos desde que el DJ tomó partido por su mujer, Irene Rosales, en una discusión que esta tuvo con su hermana adoptiva.

Según una persona cercana a la artista, Pantoja les ha pedido que «por lo menos, intenten mantener las formas el día de su cumpleaños y que eviten el enfrentamiento. Es más, su intención es reunirse con sus hijos días antes para intentar que las cosas se pongan en su sitio, aunque todos sabemos que no será tarea fácil. Isabel ha vuelto de la isla con el firme propósito de hacer borrón y cuenta nueva en algunos aspectos de su vida, y en ese propósito está que sus hijos reconduzcan su relación por el bien de todos». Además, Isa Pantoja tampoco se habla con su tío Agustín ni con su abuela Ana, muy enferma en los últimos meses.

Omar Vs Asraf

Sin embargo, Kiko y Chabelita no serán los únicos enfrentados en la fiesta cumpleañera de Pantoja. También a Cantora están invitados los dos últimos novios de Isa, Omar y Asraf. Tra su paso por Honduras, la tonadillera ha cogido especial cariño al primero, y el segundo, acompañará a su hija como su pareja actual. Si por la artista fuera, Omar sería su yerno perfecto.

Es curioso lo que la convivencia en condiciones extremas cambia al ser humano ya que Omar, ganador del «reality» de supervivencia, no fue nunca santo de devoción de Isabel Pantoja. Pero hoy son uña y carne como quedó patente durante el concurso, así como en plató a la llegada del ganador a Madrid.

La tercera pareja en discordia sería la formada por Kiko Rivera y Aneth. A pesar de las desavenencias que hay entre ambos, Kiko habría conseguido su objetivo: deshacerse de ella, pues la peruana está de vuelta en su país y por lo tanto no asistirá al cumpleaños.

Parece que «Cantora» podría convertirse en un auténtico polvorín a punto de explotar. Y más si al final la periodista Chelo García Cortés reconsidera su decisión de no asistir al cumpleaños, y aparece con su esposa Marta, que no siente el menor aprecio por la anfitriona. Es más, ha llegado incluso a censurar la actitud de Chelo con Isabel en la isla, asegurando que no le ha gustado lo más mínimo el «servilismo» de la colaboradora de «Sálvame» con la cantante, a la que en el plató de su propio programa llegaron a apodar «la mayordomo de la Pantoja».

Lo que no faltará seguro en el festejo es el buen flamenco y alguna canción que la tonadillera dedicará a sus invitados como acostumbra siempre que reúne a sus amigos. Es posible que incluso Chabelita les deleite con alguna copla.

Compromisos profesionales

Por los proyectos profesionales acordados con Mediaset en los próximos dos años, Isabel Pantoja ha decidido dejar temporalmente «Cantora», en Cádiz, y fijar su residencia en Madrid junto a su madre y su hermano Agustín. Precisamente, ha sido éste quien ha visitado varias agencias inmobiliarias en la capital con vistas a adquirir un chalé en Ciudalcampo o Fuente del Fresno, ambas urbanizaciones de lujo en San Sebastián de los Reyes, muy próximas a Tele 5. Pero, tras el presunto nuevo embargo judicial al que será sometida por Hacienda, crecen las dudas sobre cómo conseguirá el dinero para cerrar la compra. No es fácil que dada su situación económica ninguna entidad bancaria le conceda un préstamo.

Su contrato con la cadena de Fuencarral se estima en algo más de dos millones de euros, tras su intervención en «Supervivientes», diversas entrevistas exclusivas ya programadas y la participación como miembro del jurado de un próximo concurso musical conducido por Jesús Vázquez. Además, hace unos meses, Isabel declaró que quería despedirse de su público con una última gira por España y América, y que, casi con total seguridad se retirará del mundo de la canción cuando cumpla los sesenta y cinco años, tras haber realizado en condiciones una gira que sería histórica.