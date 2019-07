JLo, la diva latina por excelencia

Jennifer Lopez cumple hoy 50 años convertida en una de las grandes divas de Hollywood y de a música. Un icono hispano y férrea defensora de los derechos de la mujer. Nacida en el Bronx neoyorquino en el seno de una failia puertorriqueña, JLo es hoy una de las artistas de Hollywood mejor pagadas del mundo (47 millones de dólares al año, según la revista “Forbes”).

Tras unos años dedicadas al mundo del cine de comedia y siendo incluso bailarina de New Kids On The Block, Lopez dio el salto al mundo de la música donde logró que su tema “On the floor”, junto a Pitbull”, alcanzara los 500 millones de reproducciones en YouTube.

Ha sido además una de las mujeres que se han identificado con el movimiento #MeToo tras confesar que fue acosada por un director de cine en sus primeros años de carrera.

El éxito de su carera profesional no le ha acompañado en su vida sentimental. Tras una breve relación con Sean Coms, dos matrimonios breves con Ojai Noa y Criss Judd y una mediática relación con Ben Affleck, se casó con Marc Anthony en 2004 y junto a él tuvo a os mellizos Max y Emme. El matrimonio se rompió 7 años después, y el corazón de JLo pasó a pertenecer al coreógrafo Casper Smart a quien sustituyó por su actual pareja, y según ella, el amor de su vida, Álex Rodríguez., con quien sueña volver a pasar por el altar.