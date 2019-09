El Duque de Alba impone el silencio sobre Cayetano

Al inicio del verano ya se había filtrado que Cayetano Martínez de Irujo tenía ya listo su libro con sus vivencias emocionales, profesionales y deportivas. No se dio más publicidad que la justa hasta que llegara el momento en que apareciera en el mercado. El contenido era secreto y se guardaba bajo siete llaves. Los únicos que estaban al tanto eran el protagonista, las personas de la editorial y Luis María Anson, que además de prologar «De Cayetano a Cayetana» fue en realidad quien supervisó el manuscrito. Nadie imaginaba que el duque de Arjona (el título que ahora utiliza) era capaz de hacer su catarsis personal de cara al público.

Las revelaciones que hace sobre su propia vida y la del resto de su familia, que son también protagonistas, sin quererlo, impactan por su crudeza. Los cinco hermanos no han procesado aún el contenido. Según cuentan no tienen intención de leer las vivencias que narra Cayetano, donde la falta de afecto, de compenetración, de cariño durante su infancia y adolescencia por parte de su madre no facilitó la convivencia entre los hermanos. Y más aún sirvió para que Cayetano justificara una vida de descontrol donde las adicciones y la vida loca formaron parte de esa etapa. Por el momento ninguno de los afectados por el tsunami que han originado las confesiones ha querido manifestarse. «Callan para no echar más leña al fuego. Están terriblemente dolidos con la que ha organizado. No entienden la necesidad, salvo la de querer ser protagonista. Va a ser complicado que Carlos (actual duque de Alba), Alfonso y Jacobo le vuelvan a hablar, Veremos si hay segunda parte», explican a

LA RAZÓN.

Fernando, es el único hermano del que habla bien en el libro y ya comentó ese desarraigo hace tiempo a quien esto firma: «Mi madre nunca facilitó la relación entre nosotros. Y por eso cada uno ha ido por su lado. Cayetano le hacía gracia, pero el resto (salvo Eugenia) le aburríamos. Quizá hubo un tiempo en que también se entendía con Jacobo». A raíz de la donación en vida de su patrimonio que hizo la duquesa unos años antes de casarse con Alfonso Díez, que fue su tercer marido, el hijo intelectual mantenía buena sintonía. Al menos de cara a la galería también formaba parte de los elegidos. Después llegaron los comentarios poco acertados de la matriarca de la saga sobre Inka Marti, la mujer de Jacobo a la que llamó interesada y una mala influencia para su hijo. Y no solo esos comentarios públicos rompieron el delgadísimo hilo de comprensión hacia la madre sino que consideraba que no había sido justa al no dejarle a él la casa palacio de San Sebastián.