La crónica de Marta Robles: Calor, entrevistas con hormigas, Orgullo y mucho falso

Lunes

Hace mucho calor… Nos azota una ola desde el pasado jueves. Y no es un fenómeno aislado, hasta en China se notan estas altas temperaturas. En Pekín el sábado llegaron a los 40 grados celsius por tercer día consecutivo. Pero es que en EEUU se prevé que las temperaturas alcancen los 50, en Texas. La OMS destaca que estos episodios son cada vez más frecuentes, duraderos e intensos. Entre 1998 y 2017 más de 166.000 personas murieron en el mundo como consecuencia de las olas de calor. 70.000 en Europa. A ver qué temperatura tenemos el 23 de julio…

España vive la primera ola de calor de este verano EP

Martes

El día en el que el PP se estanca en las encuestas, tras sus primeros pactos con VOX (según La Sexta, los populares pierden un punto de ventaja en siete días, aunque siguen liderando la intención de voto, unos siete puntos por delante de los socialistas), Pedro Sánchez va a «divertirse» al hormiguero. Y aparece un Pedro tan «que una que dos, qué guapo que soy, qué tipo que tengo, qué bueno que estoy», que arranca los piropos de Jordi Évole, en un tuit: «este tío nos ha utilizado a Alsina, a Wyoming, Sandra Sabatés, Aimar, Pepa Bueno, a Cué y a mí…sólo para calentar y llegar así a El Hormiguero». Sí ¿eh? Pues yo lo que vi es a un político que ninguneaba al presentador, que venía con las respuestas antes de las preguntas, que en cada una de ellas ofrecía un mitin y que volvía a quejarse de los medios a los que él hasta ahora no había querido ir porque no le eran afines…Estaba muy guapo, con su total look de denim y la oportuna pulserita del orgullo gay, sí. Y se le vio crecido, confiado, con ganas… Pero hay cambios de opinión que son mentiras y no hay que comparar a Abascal con Yolanda, pero de momento, a quien han respaldado muchos votantes en las urnas es a VOX. Y eso lo tiene que aceptar un presidente de TODOS los españoles, le guste o no. Y lograr que ese partido no se salte ningún principio constitucional ni derecho fundamental… Es que lo de ser presidente no es fácil, Seños Sánchez. Las entrevistas para usted, con esa labia y esa sonrisa, pan comido. No sé yo por qué no quería hacerlas antes…(Ahora está hasta en la sopa).

Miércoles

Le toca «divertirse» a Feijóo. Bueno, en estas entrevistas no se divierten ni Sánchez ni Feijóo ni Pablo Motos, aunque esta sea algo más distendida, porque como dijo el presentador, Feijóo no tiene que responder por lo que ha hecho como presidente del Gobierno. ¿Qué pasa? Pues que Feijóo no es Pedro Sánchez. Es más mayor, más tímido, va con su camisa y su chaqueta de siempre y no tiene la sonrisa del presidente; pero también es más normal, se pone nervioso en la tele, deja hablar al de enfrente…¿Qué cuenta? Que quitará ministerios, reducirá impuestos, revocará la Ley Trans, tendrá una vicepresidenta (o sea, no Abascal) y que los derechos LGTBI son intocables. Mete la pata con las naranjas y se lía en la eutanasia y el aborto; pero la audiencia le respalda (tres puntos más de cuota de audiencia que Sánchez) al igual que los comentarios del día siguiente. ¿Quién ganó? De momento nadie. Es más hábil con la palabra Sánchez. Eso, sin duda, pero habrá que ver el único debate aceptado por Feijóo, en Antena 3, el 10 de junio, porque aunque Sánchez se frote las manos, el refranero dice eso de: «No te fíes de las aguas mansas». Por cierto, hoy es el día del Orgullo LGTBI. Orgullosa del Orgullo. No se aman los sexos, se aman las personas…

Historia del candidato Alberto Núñez Feijóo Historia del candidato Alberto Núñez Feijóo

Viernes

Me salto el jueves y voy al viernes. María Guardiola pacta con VOX, demudada la color. «El interés de Extremadura es más importante que mi palabra», dice. Se come un sapo... Me cuentan que quería dimitir, pero no la han dejado. Y se ha quedado por su compromiso y para que VOX no cruce las líneas rojas. Veremos.

Entretanto en las redes, ponen a escurrir a Susanna Griso. Ella que es la más curranta y generosa, la que siempre apoya a todos sus compañeros, en una conversación de pinganillo, supuestamente a micro cerrado, apunta, con sentido común, que no quiere ver a la redactora sino al protagonista en imagen. Lógico. Se lo pide a realización. Pero dice «redactora de la que no sé ni el nombre» y los guardianes de la puerta se le echan encima. Falsos, que sois unos falsos. Me gustaría oír vuestras conversaciones de trastienda... La cosa nada tenía que ver con la redactora (que reaccionó con total profesionalidad). Era un tema de valorar cómo se ofrecían las noticias. A linchar, al Oeste.