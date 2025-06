Tamara Falcó desvela la razón por la que ha dejado de intentar ser madre: "Me estaba afectando"

La maternidad es un asunto muy sensible para muchas mujeres. Algunas no quieren tener hijos y han de hacer frente a cuestiones sobre sus razones, mientras que otras que lo desean y por alguna razón no pueden, también se sienten presionadas a dar explicaciones. Una complicada tesitura que se agrava si se trata de un personaje público, como es el caso de Tamara Falcó.

Generosa con la prensa, nunca ocultó su deseo de convertirse en madre e incluso manifestó que se estaba sometiendo a un tratamiento para mejorar sus posibilidades, puesto que ya tiene más de cuarenta años. Desde entonces, en cada entrevista, cada intervención pública o posado en photocall ha tenido que escuchar la misma pregunta: “¿cómo va el asunto de la maternidad?”. Una cuestión dolorosa si la respuesta no es la que a ella le gustaría dar.

La razón por la que Tamara Falcó deja de intentar ser madre

Ahora, Tamara Falcó ha vuelto a compartir con la opinión pública una de sus decisiones más íntimas: por el momento, va a dejar de intentar ser madre y ha pausado el tratamiento. “He decidido darme un descanso. Me encuentro saturada”, ha explicado en la revista “Instyle”, donde ha protagonizado un extenso reportaje.

La marquesa de Griñón confiesa que la presión que ella misma se ponía por ser madre “me estaba afectando”, y aunque su marido, Íñigo Onieva, “lo lleva mucho mejor”, para ella “era como una espada de Damocles”.

Eso sí, Tamara Falcó deja claro que tan solo ha pausado su tratamiento, pero que, “si Dios quiere”, todavía tiene esperanzas en convertirse en madre por “la forma natural”. Aun así, la maternidad no es una obsesión para ella y asegura que puede disfrutar de una vida plena y feliz sin niños en casa: “No es algo que vaya a definir mi felicidad como persona… Soy muy niñera, pero puedo sentirme realizada en la vida sin ser madre”.

Primeras palabras sobre la muerte de Vargas Llosa

En la misma revista, Tamara Falcó se pronuncia por primera vez sobre la muerte de Mario Vargas Llosa, expareja de su madre y con el que convivió varios años de su vida. “Es una gran pérdida a nivel cultural”, se limita a comentar.

La relación de Falcó con Vargas Llosa parecía buena mientras el autor mantenía una relación con Preysler, pero el vínculo se rompió tras la ruptura a consecuencia de algunas declaraciones que muchos se tomaron como un ataque velado a la marquesa de Griñón de parte del peruano.