El malentendido viral de Susanna Griso y la reportera de 'Espejo Público'

Los usuarios de las redes sociales han viralizado un vídeo, que es un fragmento del programa 'Espejo Público' de esta mañana, en el que Marina García, una reportera del matinal de Antena 3, se dispone a entrevistar a Erik González, un chico palentino que, al parecer, consiguió salir de la cafetería en cuyos baños se quedó encerrado para llegar a tiempo al examen de unas oposiciones al Ejército que aprobó con nota.

Más allá de la anécdota del opositor, el ingrediente detonante que ha hecho viral la grabación han sido unas palabras de la presentadora Susanna Griso ("A mí perdonadme, o sea, esta chica que no sé ni cómo se llama no me interesa verla") a micrófono abierto, en un momento poco adecuado, ya que parece que se está refiriendo a la reportera que está en pantalla, quien por unos segundos se gira mirando con sorpresa a cámara.

Nada más lejos de la realidad: Susanna Griso no se refería con ese comentario a Marina García. Todo ha sido un malentendido propiciado por un usuario que, con mala intención, ha recortado el vídeo para que parezca lo que no es. El vídeo completo, que es la prueba real de los hechos, desmonta el relato que han urdido los haters de la periodista catalana.

En la versión amplia se ve cómo la conductora de 'Espejo Público' se dirige a la reportera burgalesa por su nombre, dándole entrada con afabilidad. Desde el equipo del magazine matinal de Atresmedia han hecho saber que "Susanna estaba hablando con control de otro tema para más adelante".