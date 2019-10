Tres meses después de que la revista Semana publicara en exclusiva que la única hija de Raquel Bollo y Chiquetete estaba embarazada, Alma Cortés Bollo confirmaba en su canal de Mtmad la noticia. Zanjaba así todas las especulaciones que habían rodeado a una noticia que sigue ocupando titulares. “Sí, estoy embarazada y estoy muy feliz de estarlo.”

Veinticuatro horas después, era su madre, Raquel Bollo la que rompía su silencio en Sálvame. En una conexión desde su casa en Sevilla, la ex de Chiquetete se ha sincerado sobre sus sentimientos encontrados al saber que pronto será abuela. Una noticia agridulce, que en un principio le hizo sentirse enfadada y decepcionada, pero que una vez asimilada, le llena de felicidad.

Raquel, sonriente y muy guapa, explicaba a sus compañeros cómo ha vivido los primeros meses de embarazo:“ Ya me cogéis con la noticia asimilada. Con algunas compañeras lo he hablado y saben como he vivido el día a día. Para mí fue un disgusto. Ella es joven, está estudiando una carrera y no es lo que yo quería para ella. Yo que he tenido hijos muy joven y no quería eso para ella. Es una responsabilidad muy grande pero ha sido su decisión.”

Aunque, según ha confesado, no estaba muy de acuerdo en la forma que su hija ha confirmado la noticia, ha continuado defendiéndola: “La niña ha sido natural a la hora de contarlo. Lo ha contado tal cual. Y aunque le eché bulla porque pienso que podía haber confirmado el embarazo, pasando más de puntillas y sin dar más explicaciones, ella ha querido responder a cosas que se han contado. Yo no lo acepté bien. Lo anormal en una casa seria que con 19 años venga tu hija y te diga que está embarazada y le digas que todo es maravilloso. No se si llamarlo enfado, decepción, lo que yo sentí cuando me lo comunicó mi hija. La situación no fue bonita por los sentimientos que tenía en ese momento. Yo pensaba.. ¿qué puedo hacer yo para que no se equivoque?. Fue un shock y una sorpresa”

La colaboradora de Sálvame sabe muy bien lo duro que es criar a un hijo tan joven, ya que ella también se quedó embarazada de Chiquetete siendo adolescente:” Es una decisión suya y aunque un niño es felicidad, yo veía la otra parte. Me tocaba decirle la responsabilidad que tenía desde ese momento. No me apetecía que mi hija a esa edad tenga esa responsabilidad. Yo le he dicho que es su responsabilidad y que yo le ayudaré en lo que pueda.”

Tampoco Raquel parece estar muy conforme con que su hija haya dejado de ser anónima al exponer al público su vida privada con su nuevo canal de Mtmad: “ Yo no estaba conforme ni que entrara en el canal de Mtmad. Ella ha tomado esa decisión y la voy a apoyar en todo porque es mi hija. Pero no está preparada para entrar en este mundo. Si algún día decide, que me ha dicho que por ahora no, hacer una exclusiva o sentarse en un programa de televisión, tendré que aceptarlo aunque no me guste. “

Reconoce Raquel Bollo que exponerse a la opinión pública limita su intimidad y que su hija ha dejado de ser anónima: “Anónimos, anónimos no eran porque son famosos desde que nacieron por ser hijos de quienes son pero.... Hoy alma ha dado un paso y aunque no se ve en un programa ningún una revista ella cree que lo que hace en su canal es diferente. Alma ha declinado entrar en mi mundo pero si lo hace, que no me gustaría, lo voy a respetar ”