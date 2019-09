Tendencias de otoño para el fin del verano

Es llegar septiembre y empezar a pensar en renovar el armario. Nos pasa a todo el mundo. Pero está claro que no todas las tendencias las podemos llevar cuando todavía aprieta el calor. Sería ridículo que un hombre saliera a la calle con un abrigo largo acolchado o uno de pelo, dos propuestas que quieren ser estrellas este invierno. Pero, en cambio, hay otras que podemos ponernos ya. Por ejemplo, y hablo de moda femenina, las flores no se van a marchitar este otoño. Y es que son muchas las firmas que apuestan por ellas sobre la pasarela. Le dan un protagonismo muy especial e, incluso, un toque poético, como es el caso de la colección de Pierpaolo Piccioli en Valentino. Yo me decanto por una versión algo más sobria que podemos encontrar en Jason Wu o, si nuestro presupuesto es más ajustado, Zara. Combinado con unas sandalias, un bolso cruzado que nos dé un toque sport y urbano, y unas gafas de sol, el éxito está asegurado.